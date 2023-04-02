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На кордоні України та Польщі збільшилися черги на в'їзд: які пункти обирати, щоб зекономити час

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Неділя 02 квітня 2023 12:58
На кордоні України та Польщі збільшилися черги на в'їзд: які пункти обирати, щоб зекономити час Ілюстративне фото: на кордоні України та Польщі збільшилися черги на в'їзд (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд до України напередодні Великодніх свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"На в‘їзд в Україну в пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікують близько 350 автівок, у "Шегині-Медика" - 120", - сказано у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що для економії часу краще обирати пункти пропуску "Угринів-Долгобичув", "Рава-Руська-Хребенне" та "Смільниця-Кросценко".

Нагадаємо, прикордонники збільшили кількість персоналу для оформлення мандрівників напередодні Великодню.

Окрім того, на кордоні України та Польщі хочуть відкрити новий пункт пропуску "Адамчуки-Збереже".

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