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На українсько-польському кордоні хочуть відкрити новий пункт пропуску

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Волинська область, П'ятниця 31 березня 2023 15:08
На українсько-польському кордоні хочуть відкрити новий пункт пропуску Фото: на українсько-польському кордоні хочуть відкрити новий пункт пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На кордоні України та Польщі хочуть відкрити новий пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху "Адамчуки-Збереже".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський вчора зустрівся з керівником Надбужанського відділу Прикордонної варти Польщі. Вони зазначили, що завдяки спільним зусиллям було забезпечено належну охорону українсько-польської ділянки кордону та ефективну протидію злочинній діяльності.

Також значні ресурси направили на підтримку безперебійного функціонування пунктів пропуску та ритмічного оформлення осіб і транспортних засобів під час евакуації населення з України на початку повномасштабної війни.

Через можливу загрозу вторгнення Росії з території Білорусі, сторони домовилися про оперативний обмін даними щодо будь-яких маневрів військової техніки вздовж кордонів на білоруських теренах.

До того ж, під час зустрічі з делегацією із Люблінського воєводства сторони обговорили перспективу будівництва ще одного пункту пропуску на кордоні з Польщею у Волинській області.

Лозінський зазначив, що будівництво нового спільного пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху "Адамчуки-Збереже" буде сприяти розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів.

Українські та польські прикордонники також позитивно оцінили хід реалізації пілотних проєктів щодо ваговозів у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" і "Устилуг-Зосін".

Нагадаємо, в Україні хочуть збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні.

До того ж, на українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок.

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