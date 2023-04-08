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Безкоштовний Wi-Fi з'явиться на західному кордоні в пунктах пропуску: де саме

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Львівська область, Субота 08 квітня 2023 09:04
Безкоштовний Wi-Fi з'явиться на західному кордоні в пунктах пропуску: де саме Фото: на західному кордоні в пунктах пропуску з'явиться безкоштовний Wi-Fi (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У пунктах пропуску на західному кордоні України запустять безкоштовну інтернет-мережу Wi-Fi. На одному з них вже можна скористатися послугою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

За інформацією прикордонників, безпечною мережею вже можуть скористатися подорожуючі, які перетинають пункт пропуску "Шегині" (Львівська область).

При цьому до кінця квітня безкоштовні зони Wi-Fi мають з'явитися ще у шести пунктах пропуску, а саме:

  • "Краківець" (Львівська область),
  • "Рава-Руська" (Львівська область),
  • "Ягодин" (Волинська область),
  • "Порубне" (Чернівецька область),
  • "Красноїльськ" (Чернівецька область),
  • "Дяківці" (Чернівецька область).

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд до України напередодні Великодніх свят.

Раніше ми писали, що між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці.

Також повідомлялося, що на кордоні України та Польщі хочуть відкрити новий пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху.

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