Українцям пояснили, чому діють графіки відключень світла

"Що стосується загальної ситуації по генерації, працює у нас на сьогодні вся генерація. Ми вийшли на досить потужний показник при наявній доступній генерації, підкреслюю", - зазначив він.

Замулко додав, що обмеження не пов'язані із генерацією. Проблема у мережах - через значні пошкодження після атак російського режиму діють мережеві обмеження, оскільки забезпечити нормальне передавання електроенергії важко.

Саме це у більшості випадків змушує переходити до графіків відключення електроенергії. Також Україна узгодила з партнерами в Європейському союзі перетоки електроенергії та за необхідності імпортує електрику для балансування системи. З усім тим, обмеження зберігаються та будуть діяти через пошкодження мереж.