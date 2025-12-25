RU

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света

Иллюстративное фото: проблема в повреждениях сетей, а не генерации (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на довольно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

"Что касается общей ситуации по генерации, работает у нас на сегодня вся генерация. Мы вышли на достаточно мощный показатель при имеющейся доступной генерации, подчеркиваю", - отметил он.

Замулко добавил, что ограничения не связаны с генерацией. Проблема в сетях - из-за значительных повреждений после атак российского режима действуют сетевые ограничения, поскольку обеспечить нормальную передачу электроэнергии трудно.

Именно это в большинстве случаев заставляет переходить к графикам отключения электроэнергии. Также Украина согласовала с партнерами в Европейском союзе перетоки электроэнергии и при необходимости импортирует электричество для балансировки системы. Тем не менее, ограничения сохраняются и будут действовать из-за повреждения сетей.

 

Тем временем во второй половине дня 25 декабря в нескольких западных регионах облэнерго сообщили об отмене действия графиков отключения электроэнергии до конца суток. Графики отменены во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В остальной части Украины ситуация значительно хуже. Из-за повреждения энергосистем вводили аварийные графики отключения в Сумской и Полтавской областях. Сохраняются жесткие графики в Киеве, Запорожье, Одессе, Днепре и многих других городах и регионах.

Узнать актуальную информацию о графиках отключений электроэнергии сегодня, 25 декабря, можно в материале РБК-Украина.

