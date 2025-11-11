Українцям почали виплачувати рекордний кешбек за серпень

Загальна сума виплат склала 509 млн гривень, а отримають їх понад 3,6 млн українців. Це кошти, які громадяни заробили, купуючи вітчизняні товари - лише за серпень вони витратили на них понад 5 млрд гривень.

У "Дії" розповідають, що впродовж 2025 року держава вже виплатила майже 4 млрд гривень кешбеку в межах програми підтримки українського бізнесу.

Зазначимо, Національний кешбек - державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українського виробництва. Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених коштів покупці отримують назад на картку.