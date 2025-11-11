Украинцам начали выплачивать рекордный кэшбэк за август

Общая сумма выплат составила 509 млн гривен, а получат их более 3,6 млн украинцев. Это средства, которые граждане заработали, покупая отечественные товары - только за август они потратили на них более 5 млрд гривен.

В "Дії" рассказывают, что в течение 2025 года государство уже выплатило почти 4 млрд гривен кэшбека в рамках программы поддержки украинского бизнеса.

Отметим, Национальный кэшбек - государственная инициатива, которая стимулирует покупку товаров украинского производства. После оплаты покупки через официально зарегистрированные сервисы, часть потраченных средств покупатели получают обратно на карту.