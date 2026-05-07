Українцям почали виплачувати паливний кешбек: на що його витратити

Кому нарахують виплати

У рамках програми гроші отримають мільйони українців, які користуються системою повернення частини коштів за купівлю українських товарів і послуг.

Цього разу учасникам почали виплачувати не тільки стандартний кешбек, а й компенсацію за купівлю палива.

Програма продовжує розширюватися, а кількість користувачів залишається високою. За офіційними даними, кешбеком на паливо вже скористалися понад 2 млн осіб.

Хто частіше користується програмою

Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів бюджетного сегмента.

Йдеться про машини віком від 10 до 20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра.

За інформацією організаторів, частка таких автомобілістів серед користувачів програми сягає 91%.

На що можна витратити кешбек

Кошти, нараховані в рамках програми "Національний кешбек", можна використовувати на оплату низки товарів і послуг українського виробництва.

Зокрема, гроші дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків і медичних товарів українського виробництва, продуктів харчування, книг та іншої друкованої продукції.

Крім того, нарахований кешбек можна перевести на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.