Украинцам начали выплачивать топливный кэшбек: на что его потратить

Кому начислят выплаты

В рамках программы деньги получат миллионы украинцев, которые пользуются системой возврата части средств за покупку украинских товаров и услуг.

В этот раз участникам начали выплачивать не только стандартный кэшбэк, но и компенсацию за покупку топлива.

Программа продолжает расширяться, а количество пользователей остается высоким. По официальным данным, кэшбэком на топливо уже воспользовались более 2 млн человек.

Кто чаще пользуется программой

Среди участников программы большинство составляют владельцы автомобилей бюджетного сегмента.

Речь идет о машинах возрастом от 10 до 20 лет с объемом двигателя до 2,5 литра.

По информации организаторов, доля таких автомобилистов среди пользователей программы достигает 91%.

На что можно потратить кэшбэк

Средства, начисленные в рамках программы "Национальный кэшбэк", можно использовать на оплату ряда товаров и услуг украинского производства.

В частности, деньги разрешено направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и медицинских товаров украинского производства, продуктов питания, книг и другой печатной продукции.

Кроме того, начисленный кэшбэк можно перевести на благотворительность, в том числе на поддержку ВСУ.