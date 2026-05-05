Національний кешбек продовжили в Україні одразу на два роки

Кабінет міністрів продовжив дію Національного кешбеку в Україні до 30 квітня 2028 року задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду № 559.

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації у період з 1 травня 2026 року протягом дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року експериментального проекту “Національний кешбек”.

Такий крок здійснено задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва.

Проект реалізується в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, йдеться в урядовій постанові.

Зазначається, що за два місяці після завершення реалізації проекту "Національний кешбек" Мінекономіки повинно буде подати відповідний звіт Кабінету міністрів.

Також будуть враховані пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів.