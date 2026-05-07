Украинцам начали выплачивать топливный кэшбек: на что его потратить
Украинцам начали начислять выплаты по программе "Национальный кэшбэк" за март, в этом месяца впервые будут начислены деньги за топливо. Как сообщили организаторы программы, средства получат почти 4,8 млн участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерство экономики Украины.
Кому начислят выплаты
В рамках программы деньги получат миллионы украинцев, которые пользуются системой возврата части средств за покупку украинских товаров и услуг.
В этот раз участникам начали выплачивать не только стандартный кэшбэк, но и компенсацию за покупку топлива.
Программа продолжает расширяться, а количество пользователей остается высоким. По официальным данным, кэшбэком на топливо уже воспользовались более 2 млн человек.
Кто чаще пользуется программой
Среди участников программы большинство составляют владельцы автомобилей бюджетного сегмента.
Речь идет о машинах возрастом от 10 до 20 лет с объемом двигателя до 2,5 литра.
По информации организаторов, доля таких автомобилистов среди пользователей программы достигает 91%.
На что можно потратить кэшбэк
Средства, начисленные в рамках программы "Национальный кэшбэк", можно использовать на оплату ряда товаров и услуг украинского производства.
В частности, деньги разрешено направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и медицинских товаров украинского производства, продуктов питания, книг и другой печатной продукции.
Кроме того, начисленный кэшбэк можно перевести на благотворительность, в том числе на поддержку ВСУ.
Напоминаем, что "Национальный кэшбэк" будет работать по обновленному механизму начислений. После изменений размер выплат станет зависеть от категории товаров и продукции: за отдельные покупки украинцы смогут получать увеличенный кешбек, тогда как для других категорий сумма возврата будет снижена.
Отметим, что пользователям программы также напомнили, что проверить сумму начисленного кэшбэка можно через приложение "Дія". После обновления интерфейса на главном экране сервиса появилась более удобная система отображения начислений, благодаря чему отслеживать выплаты стало проще.