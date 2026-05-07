ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украинцам начали выплачивать топливный кэшбек: на что его потратить

16:05 07.05.2026 Чт
2 мин
Впервые вместе с основной выплатой гражданам также начисляют кешбек еще за одну покупку
aimg Анастасия Никончук
Украинцам начали выплачивать топливный кэшбек: на что его потратить Фото: Национальный кэшбэк (GettyImages)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинцам начали начислять выплаты по программе "Национальный кэшбэк" за март, в этом месяца впервые будут начислены деньги за топливо. Как сообщили организаторы программы, средства получат почти 4,8 млн участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерство экономики Украины.

Читайте также: Национальный кэшбек продлили в Украине сразу на два года

Кому начислят выплаты

В рамках программы деньги получат миллионы украинцев, которые пользуются системой возврата части средств за покупку украинских товаров и услуг.

В этот раз участникам начали выплачивать не только стандартный кэшбэк, но и компенсацию за покупку топлива.

Программа продолжает расширяться, а количество пользователей остается высоким. По официальным данным, кэшбэком на топливо уже воспользовались более 2 млн человек.

Кто чаще пользуется программой

Среди участников программы большинство составляют владельцы автомобилей бюджетного сегмента.

Речь идет о машинах возрастом от 10 до 20 лет с объемом двигателя до 2,5 литра.

По информации организаторов, доля таких автомобилистов среди пользователей программы достигает 91%.

На что можно потратить кэшбэк

Средства, начисленные в рамках программы "Национальный кэшбэк", можно использовать на оплату ряда товаров и услуг украинского производства.

В частности, деньги разрешено направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и медицинских товаров украинского производства, продуктов питания, книг и другой печатной продукции.

Кроме того, начисленный кэшбэк можно перевести на благотворительность, в том числе на поддержку ВСУ.

Напоминаем, что "Национальный кэшбэк" будет работать по обновленному механизму начислений. После изменений размер выплат станет зависеть от категории товаров и продукции: за отдельные покупки украинцы смогут получать увеличенный кешбек, тогда как для других категорий сумма возврата будет снижена.

Отметим, что пользователям программы также напомнили, что проверить сумму начисленного кэшбэка можно через приложение "Дія". После обновления интерфейса на главном экране сервиса появилась более удобная система отображения начислений, благодаря чему отслеживать выплаты стало проще.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Экономика Украины Национальный кэшбек
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта