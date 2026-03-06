Українцям небезпечно перебувати в Угорщині: термінова заява МЗС

"У зв'язку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у зв'язку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади", - сказано в заяві.

Міністерство також закликало українців віддати перевагу іншим транзитним маршрутам, які не пролягають через угорську територію.

"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - зазначили в МЗС.

Що передувало

У четвер, 5 березня, семеро громадян України, серед яких колишній генерал української розвідки, а також два броньовані інкасаторських авто були затримані в Угорщині під час перевезення з Австрії до України приблизно 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

У Національній податковій та митній адміністрації Угорщини (NAV) повідомили, що "проводять кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей".

Відомство зазначило, що нібито "одразу ж повідомило про початок процедури українську консульську службу, проте до цього моменту від консульської служби не надійшло жодної відповіді".