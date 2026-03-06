ua en ru
Полонених українців змушують дякувати РФ перед передачею Угорщині, - SPRAVDI

10:58 06.03.2026 Пт
2 хв
Запис пропагандистського відео є головною умовою
aimg Тетяна Степанова
Полонених українців змушують дякувати РФ перед передачею Угорщині, - SPRAVDI Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто показав двох полонених військових ЗСУ, яких передала РФ (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Росія віддає Угорщині полонених військовослужбовців ЗСУ із Закарпаття лише за умови запису пропагандистського відео, на якому вони вихваляють країну-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Звільнений з російського полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта розповів, що у 2023 році у в’язниці в Горлівці, де він перебував як військовополонений, йому запропонували піти на обмін, але поїхати до Угорщини.

"Я сам із Закарпаття. Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно - про росію, умови утримання та тюремний режим. Я відмовився це робити, і тоді на обмін не потрапив", - зазначив військовий.

У 2025 році Олексія все ж звільнили з полону, і зараз він проходить лікування в Україні.

Так він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.

"У більшості випадків вони є елементом російської пропаганди, створеним під тиском або примусом. Саме тому публікація таких відео в медіа інших країн фактично означає поширення російської пропаганди і по суті підтримку її агресії", – наголосив Олексій.

Зазначається, що ці свідчення є черговим важливим викриттям російських наративів про війну та реальність, яка розкриває справжнє обличчя держави-агресора, а також держав які її ретранслюють у своїх цілях.

Як відомо, Росія видала Угорщині двох військовослужбовців ЗСУ, що знаходились в полоні. Після їх прибуття до Будапешту угорський телеканал опублікував відео, в якому військові дякують своїм російським викрадачам за виживання.

Росія віддала Угорщині українських полонених

Нагадаємо, 4 березня під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто російський диктатор Володимир Путін дозволив звільнити двох українців із подвійним громадянством, використавши цей жест як "гуманітарний подарунок" угорській стороні.

Російський диктатор дозволив угорському міністру забрати їх із собою на літаку.

У МЗС України заявили, що Москва та Будапешт роблять військовополонених частиною "політичного піару" перед виборами в Угорщині.

Також Україна висунула Угорщині низку вимог:

  • забезпечити контакт бійців, які повернулися, з консульськими працівниками України;
  • провести перевірку стану здоров'я і надати необхідну допомогу;
  • гарантувати можливість вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску або примусу.
