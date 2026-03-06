Украинцам опасно находиться в Венгрии: срочное заявление МИД

Украинцев призвали избегать поездок в Венгрию из-за "опасности произвольных действий властей" на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского МИДа.
"В связи с похищением семерых граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвола венгерских властей", - сказано в заявлении.
Министерство также призвало украинцев отдать предпочтение другим транзитным маршрутам, которые не пролегают через венгерскую территорию.
"Также обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", - отметили в МИД.
В четверг, 5 марта, семеро граждан Украины, среди которых бывший генерал украинской разведки, а также два бронированных инкассаторских авто были задержаны в Венгрии при перевозке из Австрии в Украину примерно 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
В Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV) сообщили, что "проводят уголовное производство по подозрению в отмывании денег".
Ведомство отметило, что якобы "сразу же сообщило о начале процедуры украинской консульской службе, однако до этого момента от консульской службы не поступило никакого ответа".
Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия венгерских властей "захватом заложников и государственным терроризмом". Он отметил, что возможность связаться с захваченными украинцами пока отсутствует.
Источник РБК-Украина сообщил, что Инкассаторские машины Ощадбанка, которые перевозили деньги и ранее исчезли в Венгрии, сейчас находятся на территории Антитеррористического центра этой страны.