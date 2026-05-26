Українцям дають гранти на сади й теплиці: від чого залежить сума та як подати заявку

Головна: Програма діє через "Дію" : українські аграрії можуть подати заявку на державні гранти для створення садів чи сучасних тепличних комплексів онлайн.

: українські аграрії можуть подати заявку на державні гранти для створення садів чи сучасних тепличних комплексів онлайн. Сума виплат індивідуальна : фінансування покриває до 70% вартості проєкту, а для підприємств на прифронтових чи деокупованих територіях - до 80%.

: фінансування покриває до 70% вартості проєкту, а для підприємств на прифронтових чи деокупованих територіях - до 80%. Потрібно відповідати вимогам : серед обов'язкових умов для бізнесу - реєстрація в Державному аграрному реєстрі, а також тривала оренда чи власність на землю.

: серед обов'язкових умов для бізнесу - реєстрація в Державному аграрному реєстрі, а також тривала оренда чи власність на землю. Держава вже роздала мільярди: з моменту старту програми гроші отримали понад 360 господарств, а загальна сума допомоги склала 1,69 мільярда гривень.

Про яку грантову програму для аграріїв йдеться

Українцям розповіли, що сьогодні аграрії продовжують отримувати державну грантову підтримку на розвиток:

садівництва;

ягідництва;

виноградарства;

тепличного господарства.

"Сьогодні грантова програма - це фінансова підтримка аграріїв та інвестиція в модернізацію українського агросектору", - зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Він пояснив, що підприємства завдяки цим коштам:

закладають нові сади;

будують сучасні теплиці;

впроваджують технології зрошення;

створюють нові робочі місця в громадах.

"Важливо, що навіть в умовах війни агробізнес продовжує розвиватися, інвестувати у виробництво з високою доданою вартістю та зміцнювати продовольчу безпеку країни", - констатував посадовець.

Хто може подати заявку на отримання гранту

В цілому подати заявку на отримання гранту в межах програми можуть фізичні особи-підприємці (ФОПи) або юридичні особи:

які не перебувають і не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованій території України;

які не провадять господарську діяльність на території РФ та Республіки Білорусь;

які не перебувають під санкціями;

які не є кредитними чи страховими організаціями, інвестиційними чи недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв (крім виробництва (без додавання спирту) та/або реалізації вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових), тютюнових виробів, обмін валют;

щодо яких не порушено справи про банкрутство;

щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

Як саме подати заявку та що з умовами

У Мінекономіки нагадали, що відновили прийом заявок на гранти для розвитку садівництва й тепличного господарства з 2 лютого 2026 року.

Подати заявку можна виключно онлайн - через портал "Дія".

При цьому обов'язковими умовами є:

реєстрація в Державному аграрному реєстрі;

наявність права власності або оренди земельної ділянки (строком не менше ніж на 7 років);

створення певної кількості робочих місць.

Ознайомитись з усіма вимогами та зобов'язаннями перед державою можна до подання заявки на грант:

Від чого залежить розмір гранту у 2026 році

Згідно з інформацією міністерства, у 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але:

не більше 70% вартості проєкту - в цілому;

до 80% вартості проєкту - для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях.

Так, наприклад, розмір гранту на сад може становити від 140 до 400 тисяч грн за гектар, але не більше 70% вартості проєкту висадки насаджень.

Тим часом розмір гранту на теплицю може становити:

для 0,4 - 0,6 гектара - 2 мільйони гривень;

для 0,8 - 1,2 гектара - 3,5 мільйона гривень;

для 1,6 - 2,4 гектара - 7 мільйонів гривень.

"Але не більше 70% вартості проєкту, вказаного в заяві", - уточнюється на порталі "Дія".

Скільки грошей аграрії вже отримали від держави

Насамкінець у Мінекономіки повідомили, що від початку поточного року аграрії отримали вже 102,5 мільйона гривень грантів на сади і теплиці.

Грантова програма для аграріїв продовжує діяти (інфографіка: me.gov.ua)

"З початку 2026 року 20 підприємств уже залучили 102,5 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства", - уточнили у прес-службі відомства.

Зазначається також, що:

12 суб'єктів господарювання отримали 56,5 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства;

8 агропідприємств - 46 млн грн на розвиток тепличного господарства.

В цілому ж, від початку дії програми грантової підтримки, держава вже виплатила 1,69 мільярда гривень 361 суб’єкту господарювання.

Із них: