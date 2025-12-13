Для українців запустили новий експеримент з військовим обліком: що зміниться

Новий підхід має спростити взаємодію громадян із державними органами та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.

Автоматично на військовий облік братимуться:

чоловіки, які не стали на облік у 17 років - вони автоматично набуватимуть статусу призовника з моменту досягнення 18-річного віку;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном - під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби без відвідування ТЦК та проходження ВЛК.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, держава вже має всі необхідні дані для автоматичного обліку.

"Ми налагодили обмін інформацією між Міноборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром і реєстром актів цивільного стану. Людям більше не доведеться ходити по кабінетах і стояти в чергах - система зробить це автоматично", - пояснила вона.

Цифровізація обліку військовозобов'язаних

Запуск автоматичного військового обліку є частиною цифровізації оборонної сфери та реформи системи мобілізаційного обліку. Раніше взяття на облік вимагало особистої присутності громадян у ТЦК, збору довідок і проходження низки процедур.