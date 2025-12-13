UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Для українців запустили новий експеримент з військовим обліком: що зміниться

Фото: в Україні запускають новий експеримент з військовим обліком (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт автоматичного взяття громадян на військовий облік. Новий механізм має зменшити бюрократію, спростити процедури для людей і забезпечити державу актуальними даними.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Новий підхід має спростити взаємодію громадян із державними органами та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.

Автоматично на військовий облік братимуться:

  • чоловіки, які не стали на облік у 17 років - вони автоматично набуватимуть статусу призовника з моменту досягнення 18-річного віку;

  • чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном - під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби без відвідування ТЦК та проходження ВЛК.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, держава вже має всі необхідні дані для автоматичного обліку.

"Ми налагодили обмін інформацією між Міноборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром і реєстром актів цивільного стану. Людям більше не доведеться ходити по кабінетах і стояти в чергах - система зробить це автоматично", - пояснила вона.

Цифровізація обліку військовозобов'язаних

Запуск автоматичного військового обліку є частиною цифровізації оборонної сфери та реформи системи мобілізаційного обліку. Раніше взяття на облік вимагало особистої присутності громадян у ТЦК, збору довідок і проходження низки процедур.

Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні набрали чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частина відстрочок продовжуватиметься автоматично, а заяву можна подавати онлайн через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.

Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, подати заяву можна буде виключно у ЦНАП, де документи скануватимуться та передаватимуться до ТЦК для ухвалення рішення.

Також РБК-Україна писало, як дізнатися, що відстрочку продовжено автоматично.

Військовий облік