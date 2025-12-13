Для украинцев запустили новый эксперимент с воинским учетом: что изменится

Новый подход должен упростить взаимодействие граждан с государственными органами и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

Автоматически на воинский учет будут браться:

мужчины, которые не стали на учет в 17 лет - они автоматически будут приобретать статус призывника с момента достижения 18-летнего возраста;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей - при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы без посещения ТЦК и прохождения ВВК.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Оксаны Ферчук, государство уже имеет все необходимые данные для автоматического учета.

"Мы наладили обмен информацией между Минобороны, Государственной миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Людям больше не придется ходить по кабинетам и стоять в очередях - система сделает это автоматически", - пояснила она.

Цифровизация учета военнообязанных

Запуск автоматического воинского учета является частью цифровизации оборонной сферы и реформы системы мобилизационного учета. Ранее постановка на учет требовала личного присутствия граждан в ТЦК, сбора справок и прохождения ряда процедур.