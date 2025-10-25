Не через ТЦК або "Резерв+": кому дадуть відстрочку лише після візиту до ЦНАП
З листопада деякі види відстрочок від мобілізації в Україні можна буде оформити тільки після візиту до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на дані Міноборони.
З 1 листопада українські ЦНАПи стають фронт-офісами, які прийматимуть документи на оформлення відстрочки від мобілізації.
Цією можливістю зможуть скористатися ті, хто не може або не хоче подати заяву онлайн через "Резерв+". Через додаток можуть продовжити відстрочку ті, хто вже користується сервісами "електронного ТЦК" і має цифрові військово-облікові документи.
Зазначимо, з 1 листопада ТЦК взагалі не прийматимуть заяви на оформлення або продовження відстрочки.
При цьому конкретно ЦНАП не ухвалює рішення про надання відстрочки. Центр лише через кабінет громадянина на порталі "Дія" сканує необхідні документи та надсилає їх до ТЦК.
Самостійно відсканувати документи і надіслати до ТЦК без ЦНАПу неможливо.
Іншими словами:
- якщо є тільки паперові документи і немає смартфона, потрібно звернутися до найближчого ЦНАП
- після перевірки та сканування документів їх відправлять до ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку
- протягом 7 днів комісія ТЦК винесе рішення про відстрочку
- таке рішення також можна буде переглянути в електронному військовому квитку
Важливо. Якщо від військовозобов'язаного вимагають паперову довідку про відстрочку з мокрою печаткою - це зловживання на місцях. Згідно з постановою 560, така довідка більше не видається. Паперовим підтвердженням інформації про відстрочку є роздрукований військово-обліковий документ із розділом про відстрочку.
За якими відстрочками можна звертатися тільки до ЦНАП
Деякі відстрочки, особливо у користувачів "Резерв+" з переліку певних категорій, будуть автоматично продовжені.
Але якщо потрібно отримати відстрочку вперше - звернення тільки до ЦНАП.
Це стосується таких категорій:
- матері і батьки-одинаки із неповнолітньою дитиною (якщо другий з батьків зник безвісти, відбуває тюремний строк або є рішення про самостійне утримання дитини)
- прийомні батьки, батьки-вихователі, у яких дитина з інвалідністю у віці до 18 років, тяжко хвора дитина або усиновлений сирота
- особи, які постійно доглядають за членами сім'ї першого ступеня споріднення (якщо у них немає інших працездатних членів сім'ї)
- опікуни недієздатних осіб
- чоловіки або дружини особи з інвалідністю III групи; діти батьків з інвалідністю I або II групи
- педагоги, науковці, дружини та чоловіки осіб, які загинули або пропали безвісти, беручи участь у відбитті російської агресії
- члени сімей осіб, яких посмертно нагородили званням Герой України за мужність під час Революції Гідності
- колишні військовополонені, військовозобов'язані до 25 років після базової підготовки або служби
