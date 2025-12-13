Для українців запустили новий експеримент з військовим обліком: що зміниться

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт автоматичного взяття громадян на військовий облік. Новий механізм має зменшити бюрократію, спростити процедури для людей і забезпечити державу актуальними даними.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.