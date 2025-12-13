ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Для українців запустили новий експеримент з військовим обліком: що зміниться

Україна, Субота 13 грудня 2025 16:45
UA EN RU
Для українців запустили новий експеримент з військовим обліком: що зміниться Фото: в Україні запускають новий експеримент з військовим обліком (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт автоматичного взяття громадян на військовий облік. Новий механізм має зменшити бюрократію, спростити процедури для людей і забезпечити державу актуальними даними.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Новий підхід має спростити взаємодію громадян із державними органами та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.

Автоматично на військовий облік братимуться:

  • чоловіки, які не стали на облік у 17 років - вони автоматично набуватимуть статусу призовника з моменту досягнення 18-річного віку;

  • чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном - під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби без відвідування ТЦК та проходження ВЛК.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, держава вже має всі необхідні дані для автоматичного обліку.

"Ми налагодили обмін інформацією між Міноборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром і реєстром актів цивільного стану. Людям більше не доведеться ходити по кабінетах і стояти в чергах - система зробить це автоматично", - пояснила вона.

Цифровізація обліку військовозобов'язаних

Запуск автоматичного військового обліку є частиною цифровізації оборонної сфери та реформи системи мобілізаційного обліку. Раніше взяття на облік вимагало особистої присутності громадян у ТЦК, збору довідок і проходження низки процедур.

Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні набрали чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частина відстрочок продовжуватиметься автоматично, а заяву можна подавати онлайн через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.

Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, подати заяву можна буде виключно у ЦНАП, де документи скануватимуться та передаватимуться до ТЦК для ухвалення рішення.

Також РБК-Україна писало, як дізнатися, що відстрочку продовжено автоматично.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військовий облік
Новини
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі