Для українців запустили новий експеримент з військовим обліком: що зміниться
Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт автоматичного взяття громадян на військовий облік. Новий механізм має зменшити бюрократію, спростити процедури для людей і забезпечити державу актуальними даними.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Новий підхід має спростити взаємодію громадян із державними органами та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.
Автоматично на військовий облік братимуться:
-
чоловіки, які не стали на облік у 17 років - вони автоматично набуватимуть статусу призовника з моменту досягнення 18-річного віку;
-
чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном - під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби без відвідування ТЦК та проходження ВЛК.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, держава вже має всі необхідні дані для автоматичного обліку.
"Ми налагодили обмін інформацією між Міноборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром і реєстром актів цивільного стану. Людям більше не доведеться ходити по кабінетах і стояти в чергах - система зробить це автоматично", - пояснила вона.
Цифровізація обліку військовозобов'язаних
Запуск автоматичного військового обліку є частиною цифровізації оборонної сфери та реформи системи мобілізаційного обліку. Раніше взяття на облік вимагало особистої присутності громадян у ТЦК, збору довідок і проходження низки процедур.
Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні набрали чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частина відстрочок продовжуватиметься автоматично, а заяву можна подавати онлайн через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.
Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, подати заяву можна буде виключно у ЦНАП, де документи скануватимуться та передаватимуться до ТЦК для ухвалення рішення.
Також РБК-Україна писало, як дізнатися, що відстрочку продовжено автоматично.