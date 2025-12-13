Для украинцев запустили новый эксперимент с воинским учетом: что изменится
Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект автоматической постановки граждан на воинский учет. Новый механизм должен уменьшить бюрократию, упростить процедуры для людей и обеспечить государство актуальными данными.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Новый подход должен упростить взаимодействие граждан с государственными органами и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.
Автоматически на воинский учет будут браться:
-
мужчины, которые не стали на учет в 17 лет - они автоматически будут приобретать статус призывника с момента достижения 18-летнего возраста;
-
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей - при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы без посещения ТЦК и прохождения ВВК.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Оксаны Ферчук, государство уже имеет все необходимые данные для автоматического учета.
"Мы наладили обмен информацией между Минобороны, Государственной миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Людям больше не придется ходить по кабинетам и стоять в очередях - система сделает это автоматически", - пояснила она.
Цифровизация учета военнообязанных
Запуск автоматического воинского учета является частью цифровизации оборонной сферы и реформы системы мобилизационного учета. Ранее постановка на учет требовала личного присутствия граждан в ТЦК, сбора справок и прохождения ряда процедур.
Напомним, что с 1 ноября в Украине вступили в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Часть отсрочек будет продлеваться автоматически, а заявление можно подавать онлайн через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ.
Для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, подать заявление можно будет исключительно в ЦПАУ, где документы будут сканироваться и передаваться в ТЦК для принятия решения.
