Для украинцев запустили новый эксперимент с воинским учетом: что изменится

Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект автоматической постановки граждан на воинский учет. Новый механизм должен уменьшить бюрократию, упростить процедуры для людей и обеспечить государство актуальными данными.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.