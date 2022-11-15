Українців закликають повідомляти про зрадників у Миколаївській та Херсонській областях

Місцевих мешканців звільнених населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей закликають повідомляти українським правоохоронцям про зрадників і колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Наразі українські правоохоронці проводять активні стабілізаційні заходи на щойно звільнених територіях України. Вони важливі для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також - для документування злочини окупантів. Таким чином спецслужба збирає доказову базу, що дозволить притягнути винних до відповідальності.

У зв'язку з цим СБУ звертається до місцевих жителів.

Якщо ви маєте інформацію про пособників росіян, а також інтернет-агентів, які "зливають" загарбникам важливі дані або поширюють у соцмережах контент на їх підтримку, використовуйте чат-бот.

Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти: СБУ та Міністерства цифрової трансформації.

Окрім того, на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди мешканці можуть повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали росіянам під час окупації, у телефонному режимі:

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Миколаївська область: + 38 051 253 22 23

У СБУ також працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482 та е-mail callcenter@ssu.gov.ua

Спецслужба гарантує анонімність кожному.