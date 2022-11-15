Украинцев призывают сообщать об изменниках в Николаевской и Херсонской областях

Местные жители освобожденных населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей призывают сообщать украинским правоохранителям о предателях и коллаборантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В настоящее время украинские правоохранители проводят активные стабилизационные мероприятия на только что освобожденных территориях Украины. Они важны для разоблачения враждебных агентов, предателей и коллаборантов, а также для документирования преступления оккупантов. Таким образом, спецслужба собирает доказательную базу, которая позволит привлечь виновных к ответственности.

В связи с этим СБУ обращается к местным жителям.

Если у вас есть информация о пособниках россиян, а также интернет-агентах, которые "сливают" захватчикам важные данные или распространяют в соцсетях контент в их поддержку, используйте чат-бот.

Если у вас есть информация о позициях или перемещениях вражеской техники, пишите на чат-боты: СБУ и Министерства цифровой трансформации.

Кроме того, на территории Херсонской и Николаевской областей работают отдельные горячие линии, куда жители могут сообщать всю информацию о предателях и коллаборантах, которые помогали россиянам во время оккупации, в телефонном режиме:

Херсонская область: +38 068 132 98 76

Николаевская область: + 38 051 253 22 23

В СБУ также работает общеукраинская горячая линия: 0800501482 и e-mail callcenter@ssu.gov.ua

Спецслужба гарантирует анонимность каждому.