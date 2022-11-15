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Окупанти заселяються у будинки місцевих в Олешках та Новотроїцькому Херсонської області

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Херсонська область, Вівторок 15 листопада 2022 12:52
Окупанти заселяються у будинки місцевих в Олешках та Новотроїцькому Херсонської області Ілюстративне фото: окупанти заселяються у будинки місцевих в Олешках та Новотроїцькому Херсонської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти заселяються у будинки місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

"З тимчасово окупованих територій, зокрема, з міста Олешки та смт Новотроїцьке, у поліцію надходять повідомлення, що російські військові заселяються в будинки місцевих, відбирають у людей автомобілі та мисливську зброю", - сказано в ньому.

Окрім того, нещодавно житель Чорнобаївської громади, який повернувся у свій дім, виявив там нерозірвану міну.

Поліція також отримала повідомлення від жителя Нової Каховки, що росіяи викрали його дружину та утримували її у катівні два тижні.

Нагадаємо, у Херсонській області виявили тіла подружжя-фермерів, яких загарбники вбили під час окупації.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано більше 400 військових злочинів окупантів.

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