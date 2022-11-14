СБУ затримала переодягнутого окупанта в Херсоні

СБУ затримала російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був переодягнутий у цивільну форму й намагався прикинутись "місцевим".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ. Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій", - пише пресслужба.

Як відзначає СБУ, окупанта вдалось зловити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які наразі проходять на деокупованих територіях.

Наразі військовослужбовець Росії очікуватиме на розмову зі слідчими СБУ, які документують злочини країни-окупанта.

