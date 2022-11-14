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СБУ затримала переодягнутого окупанта в Херсоні

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Понеділок 14 листопада 2022 15:51
СБУ затримала переодягнутого окупанта в Херсоні Фото: СБУ затримала переодягнутого окупанта в Херсоні (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був переодягнутий у цивільну форму й намагався прикинутись "місцевим".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ. Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій", - пише пресслужба.

Як відзначає СБУ, окупанта вдалось зловити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які наразі проходять на деокупованих територіях.

Наразі військовослужбовець Росії очікуватиме на розмову зі слідчими СБУ, які документують злочини країни-окупанта.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила на Буковині інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про ситуацію в регіоні. Зрадник напряму співпрацював з російським пропагандистом Соловйовим.

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