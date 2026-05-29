Українців попередили про загрозу обстрілу на вихідних: особливо - Київ

Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особлива увага - мешканцям Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.
"Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряних тривог цими вихідними. Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Росіяни в агонії - нічого окрім терору та паніки вони не переслідують", - йдеться у зверненні.
Українців закликали під час тривоги спускатися в укриття і не забувати при цьому "своїх маленьких улюбленців".
"Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва. Хлопці і дівчата на бойових позиціях і в повній готовності. Відпрацюють на всі 1000%, будьте певні", - наголосили у Міноборони.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про дані розвідки, що російські окупанти готують новий масований удар по українських містах і громадах.
Крім того, керівник ЦПД Андрій Коваленко теж закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.
Нагадаємо, востаннє Росія здійснила масштабну атаку на Україну в ніч проти 24 травня. Основний удар тоді припав на Київ і Київську область.
Окупанти випустили 90 ракет різних типів, зокрема балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", а також 600 ударних безпілотників. Сили ППО України збили 55 ракет і 549 дронів.
Для столиці цей обстріл став рекордним за кількістю пошкоджених об’єктів від початку повномасштабної війни.
Загалом постраждали близько 300 об’єктів, серед яких житлові багатоповерхівки, музеї, державні установи, освітні та культурні заклади, торговельні центри, а також станція метро "Лук’янівська".
Унаслідок атаки загинули троє людей, ще майже 90 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.