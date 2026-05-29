Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев

"Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушных тревог в эти выходные. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных. Россияне в агонии - ничего кроме террора и паники они не преследуют", - говорится в обращении.

Украинцев призвали во время тревоги спускаться в укрытие и не забывать при этом "своих маленьких любимцев".

"Касается абсолютно всех. Но особенно Киева. Ребята и девушки на боевых позициях и в полной готовности. Отработают на все 1000%, будьте уверены", - отметили в Минобороны.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о данных разведки, что российские оккупанты готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам.

Кроме того, руководитель ЦПД Андрей Коваленко тоже призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.

Массированная атака 24 мая

Напомним, последний раз Россия осуществила масштабную атаку на Украину в ночь на 24 мая. Основной удар тогда пришелся на Киев и Киевскую область.

Оккупанты выпустили 90 ракет различных типов, в том числе баллистическую ракету средней дальности "Орешник", а также 600 ударных беспилотников. Силы ПВО Украины сбили 55 ракет и 549 дронов.