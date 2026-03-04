Українців попередили про нову тактику росіян: як розпізнати ворожу вербовку

Головне: Тактика ворога: Росіяни маскують свої наміри на початкових етапах, пропонуючи "легкий заробіток" або даючи дрібні, на перший погляд безпечні доручення.

Росіяни маскують свої наміри на початкових етапах, пропонуючи "легкий заробіток" або даючи дрібні, на перший погляд безпечні доручення.

Пріоритетною ціллю є підлітки через їхню активність у соцмережах та психологічну вразливість.

Вербувальники використовують маніпуляції, шантаж та залякування.

Як розпізнати небезпеку: основні правила

Згідно з інструкцією Центру протидії дезінформації, СБУ та МВС, громадянам варто дотримуватися наступних правил безпеки:

Підозрілі пропозиції: Категорично відмовляйтеся від пропозицій передати, доставити або зберігати пакунки від незнайомців.

Цифрова гігієна: Обмежте доступ до профілів у соцмережах, не публікуйте персональні дані та не спілкуйтеся з незнайомцями про гроші.

Критична інфраструктура: Якщо вас просять сфотографувати або зняти на відео військові об'єкти, мости чи підприємства - це пряма спроба залучити вас до організації теракту.

Якщо вас просять сфотографувати або зняти на відео військові об'єкти, мости чи підприємства - це пряма спроба залучити вас до організації теракту. Робота з оточенням: Пояснюйте дітям та людям похилого віку, як працюють методи вербування.

Центр протидії деінформації поділився інструкцією, як українцям не потрапити під вербоку росіян (фото: Telegram/Коваленко)

Куди повідомляти про підозрілі контакти

Очільник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко закликає громадян бути пильними та поширювати цю інформацію в будинкових та батьківських чатах.

"Росіяни зараз активно займаються вербовкою для здійснення різних поганих речей, вони на початках маскують наміри, шукають підлітків, які є вразливими категоріями. Важливо розуміти, як діяти. Закиньте своїм знайомим, у чати своїх будинків, або у батьківські чати", - написав Коваленко.

Якщо ви помітили підозрілих осіб або отримали сумнівну пропозицію в месенджері, негайно звертайтеся:

Екстрені служби: 101, 102 або 112.

Чат-бот СБУ "Спали ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot.

Гаряча лінія СБУ: 0 800 501 482.

Важливо пам'ятати, що добровільне звернення до правоохоронців про спробу вербування може бути підставою для звільнення від відповідальності.