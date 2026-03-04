Украинцев предупредили о новой тактике россиян: как распознать вражескую вербовку

Главное: Тактика врага: Россияне маскируют свои намерения на начальных этапах, предлагая "легкий заработок" или давая мелкие, на первый взгляд безопасные поручения.

Как распознать опасность: основные правила

Согласно инструкции Центра противодействия дезинформации, СБУ и МВД, гражданам следует придерживаться следующих правил безопасности:

Центр противодействия деинформации поделился инструкцией, как украинцам не попасть под вербовку россиян (фото: Telegram/Коваленко)

Куда сообщать о подозрительных контактах

Глава ЦПД лейтенант Андрей Коваленко призывает граждан быть бдительными и распространять эту информацию в домовых и родительских чатах.

"Россияне сейчас активно занимаются вербовкой для осуществления различных плохих вещей, они в начале маскируют намерения, ищут подростков, которые являются уязвимыми категориями. Важно понимать, как действовать. Закиньте своим знакомым, в чаты своих домов, или в родительские чаты", - написал Коваленко.

Если вы заметили подозрительных лиц или получили сомнительное предложение в мессенджере, немедленно обращайтесь:

Экстренные службы: 101, 102 или 112.

Чат-бот СБУ "Спали ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot.

Горячая линия СБУ: 0 800 501 482.

Важно помнить, что добровольное обращение к правоохранителям о попытке вербовки может быть основанием для освобождения от ответственности.