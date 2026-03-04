RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцев предупредили о новой тактике россиян: как распознать вражескую вербовку

13:46 04.03.2026 Ср
3 мин
Куда сообщать о подозрительных контактах, чтобы сорвать планы врага?
aimg Василина Копытко
Нужно объяснять детям и пожилым людям, как работают методы вербовки (фото: Getty Images)

Силы обороны и Центр противодействия дезинформации зафиксировали активизацию российских спецслужб, которые пытаются привлекать украинцев к выполнению диверсионных задач. Особый фокус враг делает на уязвимых категориях населения, в частности подростках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

Читайте также: РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы

Главное:

  • Тактика врага: Россияне маскируют свои намерения на начальных этапах, предлагая "легкий заработок" или давая мелкие, на первый взгляд безопасные поручения.
  • Группы риска: Приоритетной целью являются подростки из-за их активности в соцсетях и психологической уязвимости.
  • Методы воздействия: Вербовщики используют манипуляции, шантаж и запугивание.
  • Ответственность: Участие в террористической деятельности влечет за собой неотвратимую уголовную ответственность.

Как распознать опасность: основные правила

Согласно инструкции Центра противодействия дезинформации, СБУ и МВД, гражданам следует придерживаться следующих правил безопасности:

  • Подозрительные предложения: Категорически отказывайтесь от предложений передать, доставить или хранить пакеты от незнакомцев.
  • Цифровая гигиена: Ограничьте доступ к профилям в соцсетях, не публикуйте персональные данные и не общайтесь с незнакомцами о деньгах.
  • Критическая инфраструктура: Если вас просят сфотографировать или снять на видео военные объекты, мосты или предприятия - это прямая попытка привлечь вас к организации теракта.
  • Работа с окружением: Объясняйте детям и пожилым людям, как работают методы вербовки.

Центр противодействия деинформации поделился инструкцией, как украинцам не попасть под вербовку россиян (фото: Telegram/Коваленко)

Куда сообщать о подозрительных контактах

Глава ЦПД лейтенант Андрей Коваленко призывает граждан быть бдительными и распространять эту информацию в домовых и родительских чатах.

"Россияне сейчас активно занимаются вербовкой для осуществления различных плохих вещей, они в начале маскируют намерения, ищут подростков, которые являются уязвимыми категориями. Важно понимать, как действовать. Закиньте своим знакомым, в чаты своих домов, или в родительские чаты", - написал Коваленко.

Если вы заметили подозрительных лиц или получили сомнительное предложение в мессенджере, немедленно обращайтесь:

  • Экстренные службы: 101, 102 или 112.

  • Чат-бот СБУ "Спали ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot.

  • Горячая линия СБУ: 0 800 501 482.

Важно помнить, что добровольное обращение к правоохранителям о попытке вербовки может быть основанием для освобождения от ответственности.

Читайте также о том, что Центр противодействия информации опроверг очередной вброс россиян о якобы подготовке к повышению тарифов на свет и тепло для украинцев. Эту информацию недавно активно продвигала РФ.

Ранее мы писали о том, что россияне используют резонансную тему "файлов Эпштейна", чтобы дискредитировать западных политиков и Украину в глазах мирового сообщества.

