Українців намагаються ошукати через виплати від ООН: в ЦПД пояснили, як працює схема

Як працює фейкова розсилка

Зловмисники масово розсилають у месенджерах пропозиції отримати нібито 8800 гривень від ООН або 3100 гривень компенсації від "Укренерго". Користувачам пропонують перейти за посиланням для "подачі заявки".

Насправді ці ресурси є фішинговими. Як пояснюють фахівці, такі сайти створені виключно для викрадення персональної та банківської інформації.

"Жодні міжнародні організації та "Укренерго" не проводять таких виплат через підозрілі сайти", - наголосили в ЦПД.

Фото: в Україні поширюють фейкові повідомлення про грошову допомогу (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Як розпізнати обман

Щоб не стати жертвою шахраїв, важливо дотримуватися правил цифрової безпеки:

не переходьте за посиланнями з неофіційних розсилок;

ніколи не вводьте дані карток (термін дії, CVV-код) на сторонніх ресурсах;

перевіряйте інформацію про допомогу лише на офіційних сторінках установ.

"Офіційні виплати та програми допомоги анонсуються виключно через офіційні канали організацій", - зазначають експерти.