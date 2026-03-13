Українців намагаються ошукати через виплати від ООН: в ЦПД пояснили, як працює схема

В Україні поширюють фейкові повідомлення про грошову допомогу від міжнародних організацій та енергетиків, щоб викрасти дані банківських карток громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Зловмисники масово розсилають у месенджерах пропозиції отримати нібито 8800 гривень від ООН або 3100 гривень компенсації від "Укренерго". Користувачам пропонують перейти за посиланням для "подачі заявки".
Насправді ці ресурси є фішинговими. Як пояснюють фахівці, такі сайти створені виключно для викрадення персональної та банківської інформації.
"Жодні міжнародні організації та "Укренерго" не проводять таких виплат через підозрілі сайти", - наголосили в ЦПД.
Щоб не стати жертвою шахраїв, важливо дотримуватися правил цифрової безпеки:
"Офіційні виплати та програми допомоги анонсуються виключно через офіційні канали організацій", - зазначають експерти.
Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки кібершахрайства під виглядом надання соціальної допомоги. Зокрема, нещодавно українців попереджали про фейкову розсилку щодо виплат від держави, яка також мала на меті викрадення коштів з карток.
Крім того, зловмисники часто маскують свої пастки під нові соціальні виплати, обіцяючи громадянам легкі гроші.
