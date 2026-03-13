Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українців намагаються ошукати через виплати від ООН: в ЦПД пояснили, як працює схема

20:52 13.03.2026 Пт
2 хв
Як визначити, що допомогу пропонують шахраї?
aimg Сергій Козачук
Фото: в Україні поширюють фейкові повідомлення про грошову допомогу (колаж РБК-Україна)

В Україні поширюють фейкові повідомлення про грошову допомогу від міжнародних організацій та енергетиків, щоб викрасти дані банківських карток громадян.

Як працює фейкова розсилка

Зловмисники масово розсилають у месенджерах пропозиції отримати нібито 8800 гривень від ООН або 3100 гривень компенсації від "Укренерго". Користувачам пропонують перейти за посиланням для "подачі заявки".

Насправді ці ресурси є фішинговими. Як пояснюють фахівці, такі сайти створені виключно для викрадення персональної та банківської інформації.

"Жодні міжнародні організації та "Укренерго" не проводять таких виплат через підозрілі сайти", - наголосили в ЦПД.

Фото: в Україні поширюють фейкові повідомлення про грошову допомогу (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Як розпізнати обман

Щоб не стати жертвою шахраїв, важливо дотримуватися правил цифрової безпеки:

  • не переходьте за посиланнями з неофіційних розсилок;
  • ніколи не вводьте дані карток (термін дії, CVV-код) на сторонніх ресурсах;
  • перевіряйте інформацію про допомогу лише на офіційних сторінках установ.

"Офіційні виплати та програми допомоги анонсуються виключно через офіційні канали організацій", - зазначають експерти.

Схеми шахрайства з виплатами

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки кібершахрайства під виглядом надання соціальної допомоги. Зокрема, нещодавно українців попереджали про фейкову розсилку щодо виплат від держави, яка також мала на меті викрадення коштів з карток.

Крім того, зловмисники часто маскують свої пастки під нові соціальні виплати, обіцяючи громадянам легкі гроші.

Також РБК-Україна писало про масштабну схему, де аферисти "обіцяли золоті гори", а натомість забирали в людей останнє, використовуючи психологічний тиск та фішинг.

