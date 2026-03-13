Украинцев пытаются обмануть через выплаты от ООН: в ЦПД объяснили, как работает схема

В Украине распространяют фейковые сообщения о денежной помощи от международных организаций и энергетиков, чтобы похитить данные банковских карт граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах предложения получить якобы 8800 гривен от ООН или 3100 гривен компенсации от "Укрэнерго". Пользователям предлагают перейти по ссылке для "подачи заявки".
На самом деле эти ресурсы являются фишинговыми. Как объясняют специалисты, такие сайты созданы исключительно для похищения персональной и банковской информации.
"Никакие международные организации и "Укрэнерго" не проводят таких выплат через подозрительные сайты", - отметили в ЦПД.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать правила цифровой безопасности:
"Официальные выплаты и программы помощи анонсируются исключительно через официальные каналы организаций", - отмечают эксперты.
Напомним, в последнее время в Украине участились случаи кибермошенничества под видом предоставления социальной помощи. В частности, недавно украинцев предупреждали о фейковой рассылке по выплатам от государства, которая также имела целью похищение средств с карточек.
Кроме того, злоумышленники часто маскируют свои ловушки под новые социальные выплаты, обещая гражданам легкие деньги.
