Грошей не буде: українців попереджають про фейкову допомогу в Telegram

Україна, П'ятниця 13 лютого 2026 06:05
Грошей не буде: українців попереджають про фейкову допомогу в Telegram Фото: смартфон (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Telegram виявлено фейковий канал, який маскується під програму енергетичної підтримки і збирає персональні дані українців під виглядом виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.

Читайте також: Нові "соцвиплати" - шахрайство: українців попередили про небезпечну аферу

Фейкова "енергодопомога" в Telegram

У месенджері Telegram з'явився підроблений канал під назвою "ЕнергоПідтримка від ЄС".

Його творці пропонують користувачам заповнити анкету, обіцяючи фінансову допомогу нібито від Укренерго спільно з Українським Червоним Хрестом.

Для отримання коштів людям пропонують передати особисту інформацію, включно з контактними та іншими конфіденційними даними.

Реакція Українського Червоного Хреста

В Українському Червоному Хресті офіційно заявили, що не публікували подібних оголошень і не проводять реєстрацію для отримання зазначеної "допомоги".

Організація наголосила, що всі програми, ініціативи та партнерські проєкти анонсуються виключно через перевірені та офіційні канали комунікації.

Як розпізнати шахрайство

Актуальна інформація про діяльність та гуманітарні ініціативи розміщується тільки на офіційних ресурсах організації.

Експерти закликають громадян уважно перевіряти джерела, не переходити за сумнівними посиланнями та не передавати персональні дані неперевіреним платформам.

Подібні схеми спрямовані на збір інформації та можуть використовуватися для подальших шахрайських дій.

Поширення фейкових програм допомоги активізується на тлі складної енергетичної ситуації, що робить тему особливо чутливою для українців.

Зазначимо, що на тлі енергокризи шахраї активізували схеми з псевдовиплатами, пропонуючи українцям неіснуючу фінансову допомогу в обмін на доступ до банківських даних. Зловмисники використовують чутливу тему для виманювання конфіденційної інформації, тож громадянам слід особливо уважно перевіряти джерела подібних пропозицій і не передавати реквізити стороннім ресурсам.

Нагадуємо, що Державне бюро розслідувань виявило на Дніпропетровщині корупційну схему під час забезпечення продуктами Збройних сил України: за даними слідства, військовим постачали неякісні, зокрема зіпсовані овочі та фрукти, а учасники схеми отримували незаконні виплати у вигляді "відкатів".

