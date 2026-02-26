Обіцяли золоті гори, а забирали останнє: в Україні накрили гігантську мережу шахраїв

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів з понад 1500 робочих місць. Жертвами аферистів стали громадяни України, Європи та Азії.

Як працювала схема Шахраї представлялися співробітниками інвестиційних компаній і брокерських платформ. Обіцяли швидкий і гарантований заробіток. Щоб переконати людей, використовували підставні платформи - жертвам показували фіктивне зростання "інвестицій" і віртуальні прибутки. Насправді всі гроші одразу йшли на рахунки організаторів. Жертвами стали громадяни України, Європи та Азії. Кількість постраждалих оцінюється в сотні людей. Вчора прокурори провели 27 обшуків на Дніпропетровщині. "Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць", — розповідає Кравченко. Кожен працівник щодня здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам. Під час обшуків слідчі вилучили: 1500 одиниць комп'ютерної техніки;

комп'ютерної техніки; майже 500 мобільних телефонів;

серверне обладнання та інші докази. Зараз встановлюють повне коло організаторів і учасників схеми. З липня 2025 року по всій країні проведено вже майже 800 обшуків у справах про незаконні кол-центри.