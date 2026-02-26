ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Обіцяли золоті гори, а забирали останнє: в Україні накрили гігантську мережу шахраїв

Четвер 26 лютого 2026 15:34
UA EN RU
Обіцяли золоті гори, а забирали останнє: в Україні накрили гігантську мережу шахраїв Ілюстративне фото: кол-центр (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів з понад 1500 робочих місць. Жертвами аферистів стали громадяни України, Європи та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Читайте також: Ще один шахрайський колцентр? У Києві перевіряють діяльність "офісу" на 300 іноземців

Як працювала схема

Шахраї представлялися співробітниками інвестиційних компаній і брокерських платформ. Обіцяли швидкий і гарантований заробіток.

Щоб переконати людей, використовували підставні платформи - жертвам показували фіктивне зростання "інвестицій" і віртуальні прибутки. Насправді всі гроші одразу йшли на рахунки організаторів.

Жертвами стали громадяни України, Європи та Азії. Кількість постраждалих оцінюється в сотні людей.

Вчора прокурори провели 27 обшуків на Дніпропетровщині. "Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць", — розповідає Кравченко.

Кожен працівник щодня здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам.

Під час обшуків слідчі вилучили:

  • 1500 одиниць комп'ютерної техніки;
  • майже 500 мобільних телефонів;
  • серверне обладнання та інші докази.

Зараз встановлюють повне коло організаторів і учасників схеми.

З липня 2025 року по всій країні проведено вже майже 800 обшуків у справах про незаконні кол-центри.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна провела екстрадицію учасників кол-центру, які могли виманити у чехів понад 7 мільйонів євро.

А в Дніпрі лише нещодавно закрили 11 шахрайських кол-центрів, які обдурювали людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область шахраї в Україні Шахраї
Новини
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі