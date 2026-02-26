Обіцяли золоті гори, а забирали останнє: в Україні накрили гігантську мережу шахраїв
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів з понад 1500 робочих місць. Жертвами аферистів стали громадяни України, Європи та Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.
Як працювала схема
Шахраї представлялися співробітниками інвестиційних компаній і брокерських платформ. Обіцяли швидкий і гарантований заробіток.
Щоб переконати людей, використовували підставні платформи - жертвам показували фіктивне зростання "інвестицій" і віртуальні прибутки. Насправді всі гроші одразу йшли на рахунки організаторів.
Жертвами стали громадяни України, Європи та Азії. Кількість постраждалих оцінюється в сотні людей.
Вчора прокурори провели 27 обшуків на Дніпропетровщині. "Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць", — розповідає Кравченко.
Кожен працівник щодня здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам.
Під час обшуків слідчі вилучили:
- 1500 одиниць комп'ютерної техніки;
- майже 500 мобільних телефонів;
- серверне обладнання та інші докази.
Зараз встановлюють повне коло організаторів і учасників схеми.
З липня 2025 року по всій країні проведено вже майже 800 обшуків у справах про незаконні кол-центри.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна провела екстрадицію учасників кол-центру, які могли виманити у чехів понад 7 мільйонів євро.
А в Дніпрі лише нещодавно закрили 11 шахрайських кол-центрів, які обдурювали людей.