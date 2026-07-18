Українців можуть зобов'язати повернути субсидію: у яких випадках це станеться

Одержувачів житлової субсидії можуть змусти повернути державі надміру виплачені кошти. Причини такого рішення бувають різними і про них важливо знати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Коли доведеться повернути субсидію
У ПФУ пояснили, що переплата субсидії - це бюджетні кошти, які людина отримала понад належний розмір. Законодавство передбачає випадки, коли такі кошти необхідно повернути державі:
Що буде після виявлення переплати
Якщо Пенсійний фонд встановить факт переплати, виплату житлової субсидії можуть припинити. Надміру отримані кошти потрібно буде повернути на рахунок ПФУ.
Якщо людина відмовиться зробити це добровільно, Фонд має право звернутися до суду для примусового стягнення коштів. Крім того, якщо субсидію призначать на наступний період, переплату можуть утримувати з майбутніх виплат, але не більше ніж 20% щомісяця.
Коли можуть відмовити у новій субсидії
У Пенсійному фонді також звернули увагу, що наявність неповернутої переплати може вплинути на подальше отримання державної допомоги.
Нову житлову субсидію не призначать, якщо:
Як уникнути повернення коштів
У ПФУ рекомендують уважно заповнювати заяву та декларацію під час оформлення субсидії, а також своєчасно повідомляти про всі зміни, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір. Це допоможе уникнути переплат, судових спорів і необхідності повертати бюджетні кошти.
До речі, раніше РБК-Україна пояснювало, чому ПФУ може відмовити в субсидії.
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