Украинцев могут обязать вернуть субсидию: в каких случаях это произойдет

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Когда придется вернуть субсидию . Переплата жилищной субсидии возникает, когда человек безосновательно получил больше бюджетных средств, чем ему полагалось. Чаще всего это случается в двух случаях: если в заявлении или декларации были указаны недостоверные сведения или если получатель в течение 30 дней не сообщил Пенсионному фонду о важных изменениях.

. Переплата жилищной субсидии возникает, когда человек безосновательно получил больше бюджетных средств, чем ему полагалось. Чаще всего это случается в двух случаях: если в заявлении или декларации были указаны недостоверные сведения или если получатель в течение 30 дней не сообщил Пенсионному фонду о важных изменениях. Что будет, если не вернуть переплату. Если человек откажется сделать это добровольно, Фонд вправе обратиться в суд для принудительного взыскания средств. Кроме того, в случае назначения субсидии на новый период переплату могут удерживать из будущих выплат, но не более 20% ежемесячно. Если же долг не будет погашен, новую субсидию не назначат.

Если человек откажется сделать это добровольно, Фонд вправе обратиться в суд для принудительного взыскания средств. Кроме того, в случае назначения субсидии на новый период переплату могут удерживать из будущих выплат, но не более 20% ежемесячно. Если же долг не будет погашен, новую субсидию не назначат. О каких изменениях нужно сообщать ПФУ. Чтобы избежать переплаты, Пенсионный фонд рекомендует сообщать о всех изменениях, которые могут повлиять на субсидию, не позднее чем через 30 дней после их возникновения.

Когда придется вернуть субсидию

В ПФУ объяснили, что переплата субсидии - это бюджетные средства, которые человек получил сверх надлежащего размера. Законодательство предусматривает случаи, когда такие средства необходимо вернуть государству:

если в заявлении или декларации были указаны недостоверные или неточные сведения, повлиявшие на право на субсидию или ее размер;

если получатель в течение 30 календарных дней не уведомил Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на назначение или размер пособия.

Что будет после обнаружения переплаты

Если Пенсионный фонд установит факт переплаты, выплаты жилищной субсидии могут быть прекращены. Чрезмерно полученные средства нужно будет вернуть на счет ПФУ.

Если человек откажется сделать это добровольно, Фонд вправе обратиться в суд для принудительного взыскания средств. Кроме того, если субсидию назначат на следующий период, переплату могут удерживать с предстоящих выплат, но не более 20% ежемесячно.

Когда могут отказать в новой субсидии

В Пенсионном фонде также обратили внимание, что наличие невозвращенной переплаты может повлиять на дальнейшее получение государственной помощи.

Новую жилищную субсидию не назначат, если:

получатель не вернул излишне выплаченные средства по требованию Пенсионного фонда;

человек не выполняет график погашения задолженности, определенный уполномоченным органом.

Как избежать возврата средств

В ПФУ рекомендуют внимательно заполнять заявление и декларацию при оформлении субсидии, а также своевременно сообщать обо всех изменениях, которые могут повлиять на право на пособие или его размер. Это поможет избежать переплат, судебных споров и необходимости возвращать бюджетные средства.