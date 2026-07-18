Украинцев могут обязать вернуть субсидию: в каких случаях это произойдет

Получателей жилищной субсидии могут заставить вернуть государству выплаченные средства. Причины такого решения бывают разными и о них важно знать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Когда придется вернуть субсидию
В ПФУ объяснили, что переплата субсидии - это бюджетные средства, которые человек получил сверх надлежащего размера. Законодательство предусматривает случаи, когда такие средства необходимо вернуть государству:
Что будет после обнаружения переплаты
Если Пенсионный фонд установит факт переплаты, выплаты жилищной субсидии могут быть прекращены. Чрезмерно полученные средства нужно будет вернуть на счет ПФУ.
Если человек откажется сделать это добровольно, Фонд вправе обратиться в суд для принудительного взыскания средств. Кроме того, если субсидию назначат на следующий период, переплату могут удерживать с предстоящих выплат, но не более 20% ежемесячно.
Когда могут отказать в новой субсидии
В Пенсионном фонде также обратили внимание, что наличие невозвращенной переплаты может повлиять на дальнейшее получение государственной помощи.
Новую жилищную субсидию не назначат, если:
Как избежать возврата средств
В ПФУ рекомендуют внимательно заполнять заявление и декларацию при оформлении субсидии, а также своевременно сообщать обо всех изменениях, которые могут повлиять на право на пособие или его размер. Это поможет избежать переплат, судебных споров и необходимости возвращать бюджетные средства.
Кстати, ранее РБК-Украина объясняло, почему ПФУ может отказать в субсидии.
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