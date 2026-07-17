Чому можуть відмовити в субсидії? ПФУ назвав головні причини

Українці можуть не отримати житлову субсидію, якщо не відповідають встановленим вимогам або приховують важливу інформацію про свої доходи чи майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Хто може втратити право на субсидію. Пенсійний фонд може відмовити у призначенні субсидії, якщо сім'я не відповідає встановленим критеріям. Зокрема, це стосується громадян, які здійснили дорогу покупку, мають значну заборгованість за комунальні послуги або приховали важливу інформацію про свої доходи чи майно.

Пенсійний фонд може відмовити у призначенні субсидії, якщо сім'я не відповідає встановленим критеріям. Зокрема, це стосується громадян, які здійснили дорогу покупку, мають значну заборгованість за комунальні послуги або приховали важливу інформацію про свої доходи чи майно. Які обставини враховує ПФУ. Під час розгляду заяви Пенсійний фонд перевіряє доходи, майновий стан і витрати домогосподарства. Причиною відмови можуть стати купівля товарів або послуг на суму понад 100 тисяч гривень, наявність нового автомобіля, другої квартири чи інших обставин, визначених законодавством.

Під час розгляду заяви Пенсійний фонд перевіряє доходи, майновий стан і витрати домогосподарства. Причиною відмови можуть стати купівля товарів або послуг на суму понад 100 тисяч гривень, наявність нового автомобіля, другої квартири чи інших обставин, визначених законодавством. Як уникнути відмови. Перед поданням документів варто уважно перевірити всі відомості у заяві та декларації. Якщо заявник надасть неправдиву інформацію або не повідомить про зміни, що впливають на право на субсидію, Пенсійний фонд може не лише відмовити у допомозі, а й вимагати повернути вже виплачені кошти.

У Пенсійному фонді України детально пояснили, у яких випадках допомогу не призначать.

Великі покупки

Однією з найпоширеніших причин відмови є дорогі покупки. Якщо будь-хто із членів домогосподарства протягом останніх 12 місяців придбав товар чи послугу на суму понад 100 тисяч гривень, субсидію можуть не призначити.

Це стосується, зокрема:

купівлі квартири чи будинку;

автомобіля;

земельної ділянки;

валюти або банківських металів;

цінних паперів;

будівельних матеріалів чи інших дорогих товарів.

Борги за комунальні послуги

Ще одна причина для відмови - прострочена заборгованість за житлово-комунальні послуги. Якщо борг перевищує встановлений законом поріг і не погашений або не реструктуризований, субсидію не призначать.

Друга квартира або новий автомобіль

Підставою для відмови може стати й наявність у власності:

більше одного житлового приміщення (за окремими винятками);

автомобіля, з року випуску якого минуло менше п'яти років.

Водночас законодавство передбачає низку винятків, тому в окремих випадках право на субсидію все ж може зберігатися.

Депозити та великі заощадження

При призначенні субсидії враховують і фінансовий стан сім'ї. Якщо домогосподарство має значні кошти на банківських рахунках або інші активи, це також може вплинути на рішення про надання допомоги.

Неправдиві відомості

Пенсійний фонд може відмовити у субсидії, якщо заявник подав недостовірну інформацію про доходи, склад сім'ї, майно або інші обставини, які впливають на право на допомогу.

У ПФУ наголошують, що перед поданням документів варто уважно перевірити всі дані. Якщо право на субсидію буде втрачено через недостовірні відомості, отримані кошти можуть зобов'язати повернути державі.