Українців можуть зобов'язати повернути субсидію: у яких випадках це станеться

Одержувачів житлової субсидії можуть змусти повернути державі надміру виплачені кошти. Причини такого рішення бувають різними і про них важливо знати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Коли доведеться повернути субсидію . Переплата житлової субсидії виникає, коли людина безпідставно отримала більше бюджетних коштів, ніж їй належало. Найчастіше це трапляється у двох випадках: якщо в заяві або декларації були вказані недостовірні відомості або якщо одержувач протягом 30 днів не повідомив Пенсійний фонд про важливі зміни.

. Переплата житлової субсидії виникає, коли людина безпідставно отримала більше бюджетних коштів, ніж їй належало. Найчастіше це трапляється у двох випадках: якщо в заяві або декларації були вказані недостовірні відомості або якщо одержувач протягом 30 днів не повідомив Пенсійний фонд про важливі зміни. Що буде, якщо не повернути переплату. Якщо людина відмовиться зробити це добровільно, Фонд має право звернутися до суду для примусового стягнення. Крім того, у разі призначення субсидії на новий період переплату можуть утримувати з майбутніх виплат, але не більше ніж 20% щомісяця. Якщо ж борг не буде погашено, нову субсидію не призначать.

Якщо людина відмовиться зробити це добровільно, Фонд має право звернутися до суду для примусового стягнення. Крім того, у разі призначення субсидії на новий період переплату можуть утримувати з майбутніх виплат, але не більше ніж 20% щомісяця. Якщо ж борг не буде погашено, нову субсидію не призначать. Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ. Щоб уникнути переплати, Пенсійний фонд рекомендує повідомляти про всі зміни, які можуть вплинути на субсидію, не пізніше ніж через 30 днів після їх виникнення.

Коли доведеться повернути субсидію

У ПФУ пояснили, що переплата субсидії - це бюджетні кошти, які людина отримала понад належний розмір. Законодавство передбачає випадки, коли такі кошти необхідно повернути державі:

якщо у заяві або декларації були вказані недостовірні чи неточні відомості, що вплинули на право на субсидію або її розмір;

якщо одержувач протягом 30 календарних днів не повідомив Пенсійний фонд про зміни, які впливають на призначення чи розмір допомоги.

Що буде після виявлення переплати

Якщо Пенсійний фонд встановить факт переплати, виплату житлової субсидії можуть припинити. Надміру отримані кошти потрібно буде повернути на рахунок ПФУ.

Якщо людина відмовиться зробити це добровільно, Фонд має право звернутися до суду для примусового стягнення коштів. Крім того, якщо субсидію призначать на наступний період, переплату можуть утримувати з майбутніх виплат, але не більше ніж 20% щомісяця.

Коли можуть відмовити у новій субсидії

У Пенсійному фонді також звернули увагу, що наявність неповернутої переплати може вплинути на подальше отримання державної допомоги.

Нову житлову субсидію не призначать, якщо:

одержувач не повернув надміру виплачені кошти на вимогу Пенсійного фонду;

людина не виконує графік погашення заборгованості, визначений уповноваженим органом.

Як уникнути повернення коштів

У ПФУ рекомендують уважно заповнювати заяву та декларацію під час оформлення субсидії, а також своєчасно повідомляти про всі зміни, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір. Це допоможе уникнути переплат, судових спорів і необхідності повертати бюджетні кошти.