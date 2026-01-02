Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування

Згідно з дослідженням, російський план миру залишається категорично неприйнятним для більшості громадян: 74% українців вважають його зовсім неприйнятним, тоді як лише 17% готові на російську версію миру.

Водночас 69% українців, хоч переважно і без ентузіазму, підтримують план Європи та України, а категорично відкидають його лише 16%.

Що стосується очікувань завершення війни, то лише 10% респондентів сподіваються на завершення до початку 2026 року, 16% очікують завершення в першій половині 2026-го, 12% - у другій половині року, а 29% прогнозують 2027 рік і пізніше. Кожен третій українець (33%) відповів "не знаю".

При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було стільки ж). Ще 3% відповіли, що готові терпіти близько року.

"Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 14% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання)", - йдеться у результатах КМІС.