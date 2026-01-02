Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування

Терпіння українців залишається на високому рівні - 62% респондентів готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з дослідженням, російський план миру залишається категорично неприйнятним для більшості громадян: 74% українців вважають його зовсім неприйнятним, тоді як лише 17% готові на російську версію миру.
Водночас 69% українців, хоч переважно і без ентузіазму, підтримують план Європи та України, а категорично відкидають його лише 16%.
Що стосується очікувань завершення війни, то лише 10% респондентів сподіваються на завершення до початку 2026 року, 16% очікують завершення в першій половині 2026-го, 12% - у другій половині року, а 29% прогнозують 2027 рік і пізніше. Кожен третій українець (33%) відповів "не знаю".
При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було стільки ж). Ще 3% відповіли, що готові терпіти близько року.
"Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 14% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання)", - йдеться у результатах КМІС.
Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори у Флориді, під час яких обговорили деталі мирного плану щодо завершення війни.
Після зустрічі обидва лідери зробили заяви про її результати. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, зазначивши, що остаточних рішень поки не ухвалено, однак сторони наблизилися до домовленостей.
Він також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США та контактуватиме з російською стороною.
Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки з боку США - на 100%.
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росія прагне створити основу для затягування переговорів щодо завершення війни та змінювати власні позиції у мирному плані Трампа. Саме тому була вигадана історія про "атаку на резиденцію Путіна".