Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос

Согласно исследованию, российский план мира остается категорически неприемлемым для большинства граждан: 74% украинцев считают его совсем неприемлемым, тогда как только 17% готовы на российскую версию мира.

В то же время 69% украинцев, хотя преимущественно и без энтузиазма, поддерживают план Европы и Украины, а категорически отвергают его только 16%.

Что касается ожиданий завершения войны, то только 10% респондентов надеются на завершение до начала 2026 года, 16% ожидают завершения в первой половине 2026-го, 12% - во второй половине года, а 29% прогнозируют 2027 год и позже. Каждый третий украинец (33%) ответил "не знаю".

При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было столько же). Еще 3% ответили, что готовы терпеть около года.

"О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос)", - говорится в результатах КМИС.