Українців безкоштовно вчать користуватись гаджетами у бібліотеках: як знайти найближчу адресу

Головне: Безкоштовне навчання для кожного : Хаби цифрової освіти на базі бібліотек по Україні відкриті для всіх охочих - від школярів до людей поважного віку.

: Хаби цифрової освіти на базі бібліотек по Україні відкриті для всіх охочих - від школярів до людей поважного віку. Цифрова грамотність : терплячі координатори вчать українців оплачувати комуналку онлайн, користуватися "Дією" та безпечно спілкуватися в месенджерах без стресу.

: терплячі координатори вчать українців оплачувати комуналку онлайн, користуватися "Дією" та безпечно спілкуватися в месенджерах без стресу. Масштаб і результати : за минулий рік навчання у хабах пройшли 18 тисяч українців, показник людей із "дуже низьким" рівнем цифрових навичок (серед відвідувачів) впав з 45% до 3%.

: за минулий рік навчання у хабах пройшли 18 тисяч українців, показник людей із "дуже низьким" рівнем цифрових навичок (серед відвідувачів) впав з 45% до 3%. Зручний доступ : знайти найближчу точку навчання можна на інтерактивній мапі порталу "Дія.Освіта" (обравши хаб із потрібними зручностями).

: знайти найближчу точку навчання можна на інтерактивній мапі порталу "Дія.Освіта" (обравши хаб із потрібними зручностями). Турбота про близьких: українців закликають розповісти про цю можливість батькам, бабусям і дідусям (щоб відкрити для них зручний світ онлайн-послуг).

Кому й навіщо потрібні Хаби цифрової освіти

"Для багатьох людей, особливо старшого віку, сучасні технології досі залишаються чимось складним і навіть лякаючим", - нагадали українцям.

Замість того, щоб сплатити комунальні платежі зі смартфона чи замовити довідку онлайн, вони змушені витрачати години в чергах (адже бояться "натиснути не ту кнопку").

Щоб змінити ситуацію, звичайні бібліотеки по всій країні почали перетворювати на Хаби цифрової освіти - дружні простори, де кожен охочий може опанувати функціонал гаджетів.

Ця ініціатива втілюється ВГО "Українська бібліотечна асоціація" за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах "Проєкту підтримки Дія" (що фінансується Швецією) та у співпраці з Мінцифрою.

Хаби відкриті для всіх охочих - від школярів до людей поважного віку (фото: thedigital.gov.ua)

Скільки українців вже опанували гаджети у хабах

Згідно з інформацією міністерства, за минулий рік понад 18 тисяч українців прийшли до таких хабів і навчилися впевнено користуватися:

комп'ютером;

смартфоном;

інтернетом.

А вже у квітні 2026 року - стартувала нова хвиля навчання.

Уточнюється, що до того, як прийти в хаб, майже половина відвідувачів (45%) оцінювала свої цифрові навички як "дуже низькі".

"Після занять і консультацій цей показник знизився до 3%. Люди долають цифровий бар'єр і повертають собі самостійність", - повідомили у відомстві.

Користування комп'ютерами, інтернетом та консультації координаторів - безоплатні (фото: thedigital.gov.ua)

Хто саме допомагає людям у цих хабах

Українцям розповіли, що за кожним успіхом відвідувача стоїть привітний координатор.

"Щоб надавати якісні консультації, понад тисяча бібліотекарів з усіх куточків України пройшла спеціальне навчання", - уточнили у Мінцифри.

Зазначається, що ці люди "не лише вивчали основи цифрової грамотності", але також:

вчилися працювати зі штучним інтелектом (ШІ);

покращували навички комунікації та планування заходів.

"Тому в хабах вас зустрінуть фахівці, які терпляче покроково все пояснять", - додали у відомстві.

Чому можна навчитись у такому хабі

"Цифрова грамотність - це не про програмування, а про комфорт у щоденному житті", - наголосили у Мінцифри.

Отже, в цілому координатори у бібліотеках допомагають людям навчитися:

шукати потрібну інформацію в інтернеті;

безпечно спілкуватися в месенджерах;

оплачувати комунальні послуги онлайн без комісій та черг;

користуватися державними сервісами в "Дії".

Знання, здобуті у хабі, спрощують життя (фото: thedigital.gov.ua)

"Тепер я можу оплатити комунальні послуги онлайн і замовити довідки через "Дію". Дякую бібліотеці за можливість навчитися цього безоплатно", - поділився враженням від навчання відвідувач із Вінницької області.

Тим часом українка з Дніпропетровської області зізналась, що "раніше боялася комп'ютера".

"А тепер упевнено користуюся ним у повсякденному житті. Дуже вдячна за підтримку й терпіння координатору", - додала жінка.

Як знайти найближчий Хаб цифрової освіти

"Ми хочемо, щоб навчатися було зручно всім. Тому на платформі "Дія.Освіта" оновили розділ "Мережа хабів", - повідомили у Мінцифри.

Зазначається, що тепер на інтерактивній мапі з майже 2 500 локацій можна "не просто знайти найближчу бібліотеку чи ЦНАП", але й перевірити "наявність зручностей".

Мережа хабів по Україні (карта: osvita.diia.gov.ua/hubs)

Так, за допомогою відповідних фільтрів можна вибрати простір:

обладнаний пандусом для безбар'єрного доступу;

зі швидкісним Wi-Fi;

із дитячим куточком (щоб можна було навчатися, поки дитина грається).

"Також у розділі з'явилася стрічка новин, де публікують анонси подій та натхненні історії людей, які вже змінили своє життя завдяки новим знанням", - додали у Мінцифри.

Отже, знайти найближчий Хаб цифрової освіти (щоб прийти на безоплатні консультації) можна "у кілька кліків" - через платформу "Дія.Освіта".

"Або ж розкажіть про цю можливість своїм батькам, бабусям і дідусям та допоможіть їм відкрити зручний світ онлайн-послуг", - підсумували у міністерстві.