Українців безкоштовно вчать користуватись гаджетами у бібліотеках: як знайти найближчу адресу

Звичайні бібліотеки по всій Україні перетворюються на Хаби цифрової освіти. Це - прекрасний шанс для людей, особливо старшого віку, навчитись користуватися гаджетами швидко та без зайвого стресу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України.
Головне:
"Для багатьох людей, особливо старшого віку, сучасні технології досі залишаються чимось складним і навіть лякаючим", - нагадали українцям.
Замість того, щоб сплатити комунальні платежі зі смартфона чи замовити довідку онлайн, вони змушені витрачати години в чергах (адже бояться "натиснути не ту кнопку").
Щоб змінити ситуацію, звичайні бібліотеки по всій країні почали перетворювати на Хаби цифрової освіти - дружні простори, де кожен охочий може опанувати функціонал гаджетів.
Ця ініціатива втілюється ВГО "Українська бібліотечна асоціація" за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах "Проєкту підтримки Дія" (що фінансується Швецією) та у співпраці з Мінцифрою.
Згідно з інформацією міністерства, за минулий рік понад 18 тисяч українців прийшли до таких хабів і навчилися впевнено користуватися:
А вже у квітні 2026 року - стартувала нова хвиля навчання.
Уточнюється, що до того, як прийти в хаб, майже половина відвідувачів (45%) оцінювала свої цифрові навички як "дуже низькі".
"Після занять і консультацій цей показник знизився до 3%. Люди долають цифровий бар'єр і повертають собі самостійність", - повідомили у відомстві.
Українцям розповіли, що за кожним успіхом відвідувача стоїть привітний координатор.
"Щоб надавати якісні консультації, понад тисяча бібліотекарів з усіх куточків України пройшла спеціальне навчання", - уточнили у Мінцифри.
Зазначається, що ці люди "не лише вивчали основи цифрової грамотності", але також:
"Тому в хабах вас зустрінуть фахівці, які терпляче покроково все пояснять", - додали у відомстві.
"Цифрова грамотність - це не про програмування, а про комфорт у щоденному житті", - наголосили у Мінцифри.
Отже, в цілому координатори у бібліотеках допомагають людям навчитися:
"Тепер я можу оплатити комунальні послуги онлайн і замовити довідки через "Дію". Дякую бібліотеці за можливість навчитися цього безоплатно", - поділився враженням від навчання відвідувач із Вінницької області.
Тим часом українка з Дніпропетровської області зізналась, що "раніше боялася комп'ютера".
"А тепер упевнено користуюся ним у повсякденному житті. Дуже вдячна за підтримку й терпіння координатору", - додала жінка.
"Ми хочемо, щоб навчатися було зручно всім. Тому на платформі "Дія.Освіта" оновили розділ "Мережа хабів", - повідомили у Мінцифри.
Зазначається, що тепер на інтерактивній мапі з майже 2 500 локацій можна "не просто знайти найближчу бібліотеку чи ЦНАП", але й перевірити "наявність зручностей".
Так, за допомогою відповідних фільтрів можна вибрати простір:
"Також у розділі з'явилася стрічка новин, де публікують анонси подій та натхненні історії людей, які вже змінили своє життя завдяки новим знанням", - додали у Мінцифри.
Отже, знайти найближчий Хаб цифрової освіти (щоб прийти на безоплатні консультації) можна "у кілька кліків" - через платформу "Дія.Освіта".
"Або ж розкажіть про цю можливість своїм батькам, бабусям і дідусям та допоможіть їм відкрити зручний світ онлайн-послуг", - підсумували у міністерстві.
