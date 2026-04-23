Украинцев бесплатно учат пользоваться гаджетами в библиотеках: как найти ближайший адрес

Обычные библиотеки по всей Украине превращаются в Хабы цифрового образования. Это - прекрасный шанс для людей, особенно старшего возраста, научиться пользоваться гаджетами быстро и без лишнего стресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Главное:
"Для многих людей, особенно старшего возраста, современные технологии до сих пор остаются чем-то сложным и даже пугающим", - напомнили украинцам.
Вместо того, чтобы оплатить коммунальные платежи со смартфона или заказать справку онлайн, они вынуждены тратить часы в очередях (ведь боятся "нажать не ту кнопку").
Чтобы изменить ситуацию, обычные библиотеки по всей стране начали превращать в Хабы цифрового образования - дружественные пространства, где каждый желающий может освоить функционал гаджетов.
Эта инициатива воплощается ВОО "Украинская библиотечная ассоциация" при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дія" (финансируемого Швецией) и в сотрудничестве с Минцифрой.
Согласно информации министерства, за прошлый год более 18 тысяч украинцев пришли в такие хабы и научились уверенно пользоваться:
А уже в апреле 2026 года - стартовала новая волна обучения.
Уточняется, что до того, как прийти в хаб, почти половина посетителей (45%) оценивала свои цифровые навыки как "очень низкие".
"После занятий и консультаций этот показатель снизился до 3%. Люди преодолевают цифровой барьер и возвращают себе самостоятельность", - сообщили в ведомстве.
Украинцам рассказали, что за каждым успехом посетителя стоит приветливый координатор.
"Чтобы предоставлять качественные консультации, более тысячи библиотекарей со всех уголков Украины прошли специальное обучение", - уточнили в Минцифры.
Отмечается, что эти люди "не только изучали основы цифровой грамотности", но также:
"Поэтому в хабах вас встретят специалисты, которые терпеливо пошагово все объяснят", - добавили в ведомстве.
"Цифровая грамотность - это не о программировании, а о комфорте в повседневной жизни", - подчеркнули в Минцифры.
Следовательно, в целом координаторы в библиотеках помогают людям научиться:
"Теперь я могу оплатить коммунальные услуги онлайн и заказать справки через "Дію". Спасибо библиотеке за возможность научиться этому бесплатно", - поделился впечатлением от обучения посетитель из Винницкой области.
Тем временем украинка из Днепропетровской области призналась, что "раньше боялась компьютера".
"А теперь уверенно пользуюсь им в повседневной жизни. Очень благодарна за поддержку и терпение координатору", - добавила женщина.
"Мы хотим, чтобы учиться было удобно всем. Поэтому на платформе "Дія.Освіта" обновили раздел "Мережа хабів", - сообщили в Минцифры.
Отмечается, что теперь на интерактивной карте из почти 2 500 локаций можно "не просто найти ближайшую библиотеку или ЦНАП", но и проверить "наличие удобств".
Так, с помощью соответствующих фильтров можно выбрать пространство:
"Также в разделе появилась лента новостей, где публикуют анонсы событий и вдохновляющие истории людей, которые уже изменили свою жизнь благодаря новым знаниям", - добавили в Минцифры.
Итак, найти ближайший Хаб цифрового образования (чтобы прийти на бесплатные консультации) можно "в несколько кликов" - через платформу "Дія.Освіта".
"Или же расскажите об этой возможности своим родителям, бабушкам и дедушкам и помогите им открыть удобный мир онлайн-услуг", - подытожили в министерстве.
