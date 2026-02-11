Українці зможуть взяти в борг у держави 400 тисяч гривень: які умови та терміни

Уряд України запускає механізм надання безвідсоткових кредитів українцям, які змінюють місце проживання через надзвичайні ситуації. Позики видаватимуть для облаштування на новому місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Завдання держави - допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини", - зазначила вона.
Що передбачає новий механізм:
Як отримати гроші:
"Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори. Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС", - додала Свириденко.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який визначає нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій. Документ передбачає окремі механізми евакуації дітей та інших вразливих категорій громадян.
Також раніше повідомлялося, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками. А у громадах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі мешканців, зокрема в Покровській громаді та Костянтинівці.