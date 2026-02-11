Українці зможуть взяти в борг у держави 400 тисяч гривень: які умови та терміни

Евакуація з прифронтових територійї

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який визначає нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій. Документ передбачає окремі механізми евакуації дітей та інших вразливих категорій громадян.

Також раніше повідомлялося, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками. А у громадах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі мешканців, зокрема в Покровській громаді та Костянтинівці.