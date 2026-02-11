Украинцы смогут взять в долг у государства 400 тысяч гривен: какие условия и сроки

Правительство Украины запускает механизм предоставления беспроцентных кредитов украинцам, которые меняют место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Займы будут выдавать для обустройства на новом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Задача государства - помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", - отметила она.
Что предусматривает новый механизм:
Как получить деньги:
"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры. Подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД", - добавила Свириденко.
Напомним, Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан.
Также ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями. А в громадах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.