Украинцы смогут взять в долг у государства 400 тысяч гривен: какие условия и сроки

Иллюстративное фото: получить можно почти полмиллиона (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Правительство Украины запускает механизм предоставления беспроцентных кредитов украинцам, которые меняют место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Займы будут выдавать для обустройства на новом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Задача государства - помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", - отметила она.

Что предусматривает новый механизм:

  • заем - одноразовый и беспроцентный;
  • сумма займа - до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тысяч гривен);
  • срок возврата - до 15 лет;
  • компенсацию процентов банкам осуществляет государство;
  • потратить средства можно на имущество и предметы домашнего обихода и оборудование для нового дома.

Как получить деньги:

  • один из совершеннолетних членов семьи должен обратиться в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации;
  • при себе иметь заявление и справку, что семья эвакуирована;
  • дождаться рассмотрения документов и согласования;
  • дождаться выплаты средств уполномоченным банком.

"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры. Подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД", - добавила Свириденко.

 

Эвакуация с прифронтовых территорий

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан.

Также ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями. А в громадах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

