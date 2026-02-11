Українці зможуть взяти в борг у держави 400 тисяч гривень: які умови та терміни

Уряд України запускає механізм надання безвідсоткових кредитів українцям, які змінюють місце проживання через надзвичайні ситуації. Позики видаватимуть для облаштування на новому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Завдання держави - допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини", - зазначила вона. Що передбачає новий механізм: позика - одноразова та безвідсоткова;

сума позики - до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тисяч гривень);

строк повернення - до 15 років;

компенсацію відсотків банкам здійснює держава;

витратити кошти можна на майно та предмети домашнього вжитку й обладнання для нової осели. Як отримати гроші: один з повнолітніх членів сім'я повинен звернутися до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації;

при собі мати заяву та довідку, що сім'я евакуйована;

дочекатися розгляду документів та погодження;

дочекатися виплати коштів уповноваженим банком. "Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори. Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС", - додала Свириденко.

Евакуація з прифронтових територійї Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який визначає нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій. Документ передбачає окремі механізми евакуації дітей та інших вразливих категорій громадян. Також раніше повідомлялося, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками. А у громадах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі мешканців, зокрема в Покровській громаді та Костянтинівці.

