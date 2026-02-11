Украинцы смогут взять в долг у государства 400 тысяч гривен: какие условия и сроки

Правительство Украины запускает механизм предоставления беспроцентных кредитов украинцам, которые меняют место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Займы будут выдавать для обустройства на новом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Задача государства - помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", - отметила она. Что предусматривает новый механизм: заем - одноразовый и беспроцентный;

сумма займа - до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тысяч гривен);

срок возврата - до 15 лет;

компенсацию процентов банкам осуществляет государство;

потратить средства можно на имущество и предметы домашнего обихода и оборудование для нового дома. Как получить деньги: один из совершеннолетних членов семьи должен обратиться в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации;

при себе иметь заявление и справку, что семья эвакуирована;

дождаться рассмотрения документов и согласования;

дождаться выплаты средств уполномоченным банком. "Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры. Подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД", - добавила Свириденко.

Эвакуация с прифронтовых территорий Напомним, Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан. Также ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями. А в громадах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.