Украинцы смогут взять в долг у государства 400 тысяч гривен: какие условия и сроки
Правительство Украины запускает механизм предоставления беспроцентных кредитов украинцам, которые меняют место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Займы будут выдавать для обустройства на новом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Задача государства - помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", - отметила она.
Что предусматривает новый механизм:
- заем - одноразовый и беспроцентный;
- сумма займа - до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тысяч гривен);
- срок возврата - до 15 лет;
- компенсацию процентов банкам осуществляет государство;
- потратить средства можно на имущество и предметы домашнего обихода и оборудование для нового дома.
Как получить деньги:
- один из совершеннолетних членов семьи должен обратиться в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации;
- при себе иметь заявление и справку, что семья эвакуирована;
- дождаться рассмотрения документов и согласования;
- дождаться выплаты средств уполномоченным банком.
"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры. Подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД", - добавила Свириденко.
Эвакуация с прифронтовых территорий
Напомним, Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан.
Также ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями. А в громадах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.