ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Украинцы смогут взять в долг у государства 400 тысяч гривен: какие условия и сроки

Украина, Среда 11 февраля 2026 22:31
UA EN RU
Украинцы смогут взять в долг у государства 400 тысяч гривен: какие условия и сроки Иллюстративное фото: получить можно почти полмиллиона (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Правительство Украины запускает механизм предоставления беспроцентных кредитов украинцам, которые меняют место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Займы будут выдавать для обустройства на новом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Задача государства - помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", - отметила она.

Что предусматривает новый механизм:

  • заем - одноразовый и беспроцентный;
  • сумма займа - до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тысяч гривен);
  • срок возврата - до 15 лет;
  • компенсацию процентов банкам осуществляет государство;
  • потратить средства можно на имущество и предметы домашнего обихода и оборудование для нового дома.

Как получить деньги:

  • один из совершеннолетних членов семьи должен обратиться в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации;
  • при себе иметь заявление и справку, что семья эвакуирована;
  • дождаться рассмотрения документов и согласования;
  • дождаться выплаты средств уполномоченным банком.

"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры. Подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД", - добавила Свириденко.

Эвакуация с прифронтовых территорий

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан.

Также ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями. А в громадах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Эвакуация Юлия Свириденко
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ