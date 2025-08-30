Середня зарплата в Україні зросла до 26,5 тисяч гривень, у Києві перевищила 40 тисяч

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат ).

Згідно з даними, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2025 року становила 26 499 гривень до вирахування податків.

Після початку війни Держстат публікував тільки квартальну та річну інформацію.

За даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

Зарплата за регіонами

Дані за липень свідчать, що найвища нарахована зарплата була в Києві - 40 546 гривень. Традиційно зарплата в столиці в 1,5 раза перевищує середню по Україні.

Вищі за середню зарплати в Луганській області (34 553 гривні) і Дніпропетровській (27 413 гривень).

В інших регіонах зарплати нижчі за середню по Україні.

Найнижчі зарплати в Чернівецькій (19 202 гривні, 72% від середньої в Україні), Кіровоградській (19 522 гривні, 74% від середньої в Україні) і Чернівецькій (19 920 гривень, 75% від середньої в Україні).