Середня зарплата в Україні зросла до 26,5 тисяч гривень, у Києві перевищила 40 тисяч

Україна, Субота 30 серпня 2025 10:29
UA EN RU
Середня зарплата в Україні зросла до 26,5 тисяч гривень, у Києві перевищила 40 тисяч Фото: зарплата українців зросла до 26,5 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики відновила публікацію місячних даних щодо зарплати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Згідно з даними, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2025 року становила 26 499 гривень до вирахування податків.

Після початку війни Держстат публікував тільки квартальну та річну інформацію.

За даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

Зарплата за регіонами

Дані за липень свідчать, що найвища нарахована зарплата була в Києві - 40 546 гривень. Традиційно зарплата в столиці в 1,5 раза перевищує середню по Україні.

Вищі за середню зарплати в Луганській області (34 553 гривні) і Дніпропетровській (27 413 гривень).

В інших регіонах зарплати нижчі за середню по Україні.

Найнижчі зарплати в Чернівецькій (19 202 гривні, 72% від середньої в Україні), Кіровоградській (19 522 гривні, 74% від середньої в Україні) і Чернівецькій (19 920 гривень, 75% від середньої в Україні).

Середня зарплата в Україні зросла до 26,5 тисяч гривень, у Києві перевищила 40 тисяч

Дані щодо зарплат Держстату та Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України публікує місячні дані щодо зарплат для розрахунку пенсій. У липні середня зарплата становила 20 456 гривень.

Як пояснив голова Держстату Арсен Макарчук, різниця пояснюється тим, що до статистичного відомства подають дані тільки юридичні особи з кількістю працівників понад 10.

А в рамках звітності перед Пенсійним фондом України будь-яка юридична особа, незалежно від кількості працівників, звітує про обсяги заробітних плат, які вона виплачує своїм працівникам. Тому ці цифри принципово різні.

В уряді очікують, що середня номінальна зарплата штатних працівників (за даними Держстату) зросте у 2025 році до 25 886 гривень. Це на 20,6% більше, ніж у 2024 році (21 473 гривні). Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) збільшиться на 8,1%.

