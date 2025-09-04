Украинцы сошлись с работодателями по уровню зарплат

Нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат в Украине высокими темпами. За последний год они выросли на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2025 года).

Как отмечается в обзоре, по обновленным данным work.ua, медианная ожидаемая (в резюме) и предлагаемая (в вакансиях) зарплата в августе 2025 года совпадала и составляла около 25 тысяч гривен, что на 19% больше, чем в августе 2024 года.



По оценкам НБУ, рост реальной зарплаты (с учетом инфляции) составил около 5% г/г.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.



Вакансии и резюме

По данным НБУ, предложение труда, измеренное как количество новых резюме, в августе в дальнейшем росло быстрее, чем количество вакансий (28% г/г против 3% г/г). В то же время темпы роста предложения замедлились в годовом измерении.



По опросу ИЭД, поиск квалифицированных работников в июле 2025 года несколько облегчился, а неквалифицированных - наоборот ухудшился, вероятно, из-за оживления спроса на сезонных рабочих.

