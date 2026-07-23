Українці віком 50+ масово повертаються на ринок праці: яких вакансій найбільше

Головне: Зростання активності. Українці віком 50+ дедалі частіше повертаються на ринок праці. Наприкінці червня 2026 року вони склали 32% від усіх працевлаштованих через Службу зайнятості.

Українці віком 50+ дедалі частіше повертаються на ринок праці. Наприкінці червня 2026 року вони склали 32% від усіх працевлаштованих через Службу зайнятості. Позитивна динаміка. Показники успішного працевлаштування людей старшого віку стабільно зростають рік у рік: з 77 тисяч у 2023 році до 110 тисяч у 2025-му.

Показники успішного працевлаштування людей старшого віку стабільно зростають рік у рік: з 77 тисяч у 2023 році до 110 тисяч у 2025-му. Популярні професії. Найчастіше шукачі віком 50+ влаштовуються водіями, продавцями, кухарями, бухгалтерами, медсестрами та охоронцями.

Найчастіше шукачі віком 50+ влаштовуються водіями, продавцями, кухарями, бухгалтерами, медсестрами та охоронцями. Нова програма підтримки. У травні 2026 року стартував національний проєкт "Досвід має значення". До нього вже долучилися 2,3 тисячі людей, а роботодавці надали понад 2,7 тисячі вакансій.

У травні 2026 року стартував національний проєкт "Досвід має значення". До нього вже долучилися 2,3 тисячі людей, а роботодавці надали понад 2,7 тисячі вакансій. Перші результати. У межах нового проєкту 800 учасників старшого віку вже успішно знайшли роботу, а ще близько 700 осіб наразі проходять стажування.

Кількість працевлаштованих українців 50+ зростає

Наприкінці червня 2026 року в Україні нараховувалося 47 тисяч людей віком від 50 років, які влаштувалися на роботу за допомогою служби зайнятості. Це становить 32% від загальної кількості всіх працевлаштованих за цей період.

У Держслужбі зайнятості зазначають, що за останні роки кількість людей старшого віку, які знаходять роботу, поступово збільшувалася:

у 2023 році працевлаштували 77 тисяч людей віком 50+;

людей віком 50+; у 2024 році - 80 тисяч ;

; у 2025 році - вже 110 тисяч.

Найбільше українців старшого віку цьогоріч знайшли роботу у Дніпропетровській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Київській та Вінницькій областях.



Українці віком 50+ років стають більш затребуваними на ринку праці (інфографіка РБК-Україна)

Яку роботу найчастіше знаходять люди 50+

Найчастіше роботодавці працевлаштовують людей старшого віку на такі посади:

водій;

продавець;

кухар;

бухгалтер;

медична сестра;

охоронник;

тракторист;

соціальний робітник;

спеціаліст державної служби;

робітник з обслуговування будинків;

укладальник-пакувальник.

Спеціальний проєкт для людей старшого віку

У травні 2026 року в Україні стартував національний проєкт "Досвід має значення", який покликаний допомогти людям віком 50+ швидше знайти роботу, а роботодавцям - залучити досвідчених фахівців.

За інформацією Державної служби зайнятості, від початку запуску програми до неї вже долучилися 2,3 тисячі людей. Роботодавці запропонували понад 2,7 тисячі вакансій.

Наразі стажування проходять близько 700 учасників, а ще 800 людей уже працевлаштовані.

Найактивніше проєктом користуються у Києві, а також у Львівській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Рівненській областях.

Які вакансії найчастіше пропонують

У межах проєкту роботодавці найчастіше шукають:

продавців;

бухгалтерів;

водіїв;

кухарів;

швачок.

Водночас самі учасники програми найчастіше працевлаштовуються на посади продавців, бухгалтерів, водіїв, кухарів та адміністраторів.

У Держслужбі зайнятості зазначають, що проєкт має допомогти людям із великим професійним досвідом легше повернутися на ринок праці, а роботодавцям - знайти кваліфікованих працівників в умовах дефіциту кадрів.