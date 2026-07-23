Українці віком 50+ масово повертаються на ринок праці: яких вакансій найбільше

Люди віком понад 50 років дедалі активніше повертаються на ринок праці. За рік їх кількість помітно зросла, а серед найпопулярніших професій залишаються водії, продавці та бухгалтери.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.
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Наприкінці червня 2026 року в Україні нараховувалося 47 тисяч людей віком від 50 років, які влаштувалися на роботу за допомогою служби зайнятості. Це становить 32% від загальної кількості всіх працевлаштованих за цей період.
У Держслужбі зайнятості зазначають, що за останні роки кількість людей старшого віку, які знаходять роботу, поступово збільшувалася:
Найбільше українців старшого віку цьогоріч знайшли роботу у Дніпропетровській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Київській та Вінницькій областях.
Українці віком 50+ років стають більш затребуваними на ринку праці (інфографіка РБК-Україна)
Найчастіше роботодавці працевлаштовують людей старшого віку на такі посади:
У травні 2026 року в Україні стартував національний проєкт "Досвід має значення", який покликаний допомогти людям віком 50+ швидше знайти роботу, а роботодавцям - залучити досвідчених фахівців.
За інформацією Державної служби зайнятості, від початку запуску програми до неї вже долучилися 2,3 тисячі людей. Роботодавці запропонували понад 2,7 тисячі вакансій.
Наразі стажування проходять близько 700 учасників, а ще 800 людей уже працевлаштовані.
Найактивніше проєктом користуються у Києві, а також у Львівській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Рівненській областях.
У межах проєкту роботодавці найчастіше шукають:
Водночас самі учасники програми найчастіше працевлаштовуються на посади продавців, бухгалтерів, водіїв, кухарів та адміністраторів.
У Держслужбі зайнятості зазначають, що проєкт має допомогти людям із великим професійним досвідом легше повернутися на ринок праці, а роботодавцям - знайти кваліфікованих працівників в умовах дефіциту кадрів.
Нагадаємо, в Україні офіційно працювати можна з 16 років, а за певних умов - із 15 або навіть із 14 років. Цього літа для підлітків і студентів доступні вакансії у сфері торгівлі, ресторанного бізнесу, сільського господарства та обслуговування. Молодь може працювати офіціантами, барменами, кур'єрами, пакувальниками, продавцями, збирачами ягід чи працівниками фермерських господарств, а зарплати за окремими вакансіями сягають 40 тисяч гривень.