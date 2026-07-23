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Украинцы в возрасте 50+ массово возвращаются на рынок труда: каких вакансий больше всего

11:35 23.07.2026 Чт
3 мин
В последние несколько лет работы для людей старшего возраста становится все больше
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Кем могут работать в Украине люди старше 50 лет? (Getty Images)

Люди старше 50 лет все активнее возвращаются на рынок труда. За год их количество заметно возросло, а среди популярнейших профессий остаются водители, продавцы и бухгалтеры.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

Главное:

  • Рост активности. Украинцы старше 50 лет все чаще возвращаются на рынок труда. В конце июня 2026 года они составили 32% всех трудоустроенных через Службу занятости.
  • Положительная динамика. Показатели успешного трудоустройства людей старшего возраста стабильно растут из года в год: с 77 тысяч в 2023 году до 110 тысяч в 2025-м.
  • Популярные профессии. Чаще всего соискатели 50+ устраиваются водителями, продавцами, поварами, бухгалтерами, медсестрами и охранниками.
  • Новая программа поддержки. В мае 2026 года стартовал национальный проект "Опыт имеет значение". К нему уже присоединились 2,3 тысячи человек, а работодатели предоставили более 2,7 тысяч вакансий.
  • Первые результаты. В рамках нового проекта 800 участников старшего возраста уже успешно нашли работу, а еще около 700 человек проходят стажировку.

Число трудоустроенных украинцев 50+ растет

В конце июня 2026 года в Украине насчитывалось 47 тысяч человек в возрасте от 50 лет, которые устроились на работу с помощью службы занятости. Это составляет 32% общего количества всех трудоустроенных за этот период.

В Госслужбе занятости отмечают, что за последние годы количество людей старшего возраста, находящих работу, постепенно увеличивалось:

  • в 2023 году трудоустроили 77 тысяч человек в возрасте 50+;
  • в 2024 году - 80 тысяч;
  • в 2025 году - уже 110 тысяч.

Больше украинцев старшего возраста в этом году нашли работу в Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях.


Украинцы в возрасте 50+ становятся все более востребованными на рынке труда (инфографика РБК-Украина)

Какую работу чаще всего находят люди 50+

Чаще всего работодатели трудоустраивают людей старшего возраста на следующие должности:

  • водитель;
  • продавец;
  • повар;
  • бухгалтер;
  • медицинская сестра;
  • охранник;
  • тракторист;
  • социальный работник;
  • специалист государственной службы;
  • рабочий по обслуживанию домов;
  • укладчик-упаковщик.
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Специальный проект для людей старшего возраста

В мае 2026 года в Украине стартовал национальный проект "Опыт имеет значение", призванный помочь людям в возрасте 50+ быстрее найти работу, а работодателям - привлечь опытных специалистов.

По информации Государственной службы занятости, с начала запуска программы к ней уже присоединились 2,3 тысячи человек. Работодатели предложили более 2,7 тысяч вакансий.

В настоящее время стажировки проходят около 700 участников, а еще 800 человек уже трудоустроены.

Активнее всего проектом пользуются в Киеве, а также во Львовской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Ровенской областях.

Какие вакансии чаще всего предлагают

В рамках проекта работодатели чаще всего ищут:

  • продавцов;
  • бухгалтеров;
  • водителей;
  • поваров;
  • швей.

В то же время, сами участники программы чаще всего трудоустраиваются на должности продавцов, бухгалтеров, водителей, поваров и администраторов.

В Госслужбе занятости отмечают, что проект должен помочь людям с большим профессиональным опытом легче вернуться на рынок труда, а работодателям - найти квалифицированных работников в условиях дефицита кадров.

Напомним, в Украине официально работать можно с 16 лет, а при определенных условиях - с 15 или даже с 14 лет. Этим летом для подростков и студентов доступны вакансии в сфере торговли, ресторанного бизнеса, сельского хозяйства и обслуживания. Молодежь может работать официантами, барменами, курьерами, упаковщиками, продавцами, собирателями ягод или работниками фермерских хозяйств, а зарплаты по отдельным вакансиям достигают 40 тысяч гривен.

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