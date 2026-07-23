Украинцы в возрасте 50+ массово возвращаются на рынок труда: каких вакансий больше всего

Люди старше 50 лет все активнее возвращаются на рынок труда. За год их количество заметно возросло, а среди популярнейших профессий остаются водители, продавцы и бухгалтеры.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.
Главное:
В конце июня 2026 года в Украине насчитывалось 47 тысяч человек в возрасте от 50 лет, которые устроились на работу с помощью службы занятости. Это составляет 32% общего количества всех трудоустроенных за этот период.
В Госслужбе занятости отмечают, что за последние годы количество людей старшего возраста, находящих работу, постепенно увеличивалось:
Больше украинцев старшего возраста в этом году нашли работу в Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях.
Украинцы в возрасте 50+ становятся все более востребованными на рынке труда (инфографика РБК-Украина)
Чаще всего работодатели трудоустраивают людей старшего возраста на следующие должности:
В мае 2026 года в Украине стартовал национальный проект "Опыт имеет значение", призванный помочь людям в возрасте 50+ быстрее найти работу, а работодателям - привлечь опытных специалистов.
По информации Государственной службы занятости, с начала запуска программы к ней уже присоединились 2,3 тысячи человек. Работодатели предложили более 2,7 тысяч вакансий.
В настоящее время стажировки проходят около 700 участников, а еще 800 человек уже трудоустроены.
Активнее всего проектом пользуются в Киеве, а также во Львовской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Ровенской областях.
В рамках проекта работодатели чаще всего ищут:
В то же время, сами участники программы чаще всего трудоустраиваются на должности продавцов, бухгалтеров, водителей, поваров и администраторов.
В Госслужбе занятости отмечают, что проект должен помочь людям с большим профессиональным опытом легче вернуться на рынок труда, а работодателям - найти квалифицированных работников в условиях дефицита кадров.
Напомним, в Украине официально работать можно с 16 лет, а при определенных условиях - с 15 или даже с 14 лет. Этим летом для подростков и студентов доступны вакансии в сфере торговли, ресторанного бизнеса, сельского хозяйства и обслуживания. Молодежь может работать официантами, барменами, курьерами, упаковщиками, продавцами, собирателями ягод или работниками фермерских хозяйств, а зарплаты по отдельным вакансиям достигают 40 тысяч гривен.