Украинцы в возрасте 50+ массово возвращаются на рынок труда: каких вакансий больше всего

Главное: Рост активности. Украинцы старше 50 лет все чаще возвращаются на рынок труда. В конце июня 2026 года они составили 32% всех трудоустроенных через Службу занятости.

Украинцы старше 50 лет все чаще возвращаются на рынок труда. В конце июня 2026 года они составили 32% всех трудоустроенных через Службу занятости. Положительная динамика. Показатели успешного трудоустройства людей старшего возраста стабильно растут из года в год: с 77 тысяч в 2023 году до 110 тысяч в 2025-м.

Показатели успешного трудоустройства людей старшего возраста стабильно растут из года в год: с 77 тысяч в 2023 году до 110 тысяч в 2025-м. Популярные профессии. Чаще всего соискатели 50+ устраиваются водителями, продавцами, поварами, бухгалтерами, медсестрами и охранниками.

Чаще всего соискатели 50+ устраиваются водителями, продавцами, поварами, бухгалтерами, медсестрами и охранниками. Новая программа поддержки. В мае 2026 года стартовал национальный проект "Опыт имеет значение". К нему уже присоединились 2,3 тысячи человек, а работодатели предоставили более 2,7 тысяч вакансий.

В мае 2026 года стартовал национальный проект "Опыт имеет значение". К нему уже присоединились 2,3 тысячи человек, а работодатели предоставили более 2,7 тысяч вакансий. Первые результаты. В рамках нового проекта 800 участников старшего возраста уже успешно нашли работу, а еще около 700 человек проходят стажировку.

Число трудоустроенных украинцев 50+ растет

В конце июня 2026 года в Украине насчитывалось 47 тысяч человек в возрасте от 50 лет, которые устроились на работу с помощью службы занятости. Это составляет 32% общего количества всех трудоустроенных за этот период.

В Госслужбе занятости отмечают, что за последние годы количество людей старшего возраста, находящих работу, постепенно увеличивалось:

в 2023 году трудоустроили 77 тысяч человек в возрасте 50+;

человек в возрасте 50+; в 2024 году - 80 тысяч ;

; в 2025 году - уже 110 тысяч.

Больше украинцев старшего возраста в этом году нашли работу в Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях.



Украинцы в возрасте 50+ становятся все более востребованными на рынке труда (инфографика РБК-Украина)

Какую работу чаще всего находят люди 50+

Чаще всего работодатели трудоустраивают людей старшего возраста на следующие должности:

водитель;

продавец;

повар;

бухгалтер;

медицинская сестра;

охранник;

тракторист;

социальный работник;

специалист государственной службы;

рабочий по обслуживанию домов;

укладчик-упаковщик.

Специальный проект для людей старшего возраста

В мае 2026 года в Украине стартовал национальный проект "Опыт имеет значение", призванный помочь людям в возрасте 50+ быстрее найти работу, а работодателям - привлечь опытных специалистов.

По информации Государственной службы занятости, с начала запуска программы к ней уже присоединились 2,3 тысячи человек. Работодатели предложили более 2,7 тысяч вакансий.

В настоящее время стажировки проходят около 700 участников, а еще 800 человек уже трудоустроены.

Активнее всего проектом пользуются в Киеве, а также во Львовской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Ровенской областях.

Какие вакансии чаще всего предлагают

В рамках проекта работодатели чаще всего ищут:

продавцов;

бухгалтеров;

водителей;

поваров;

швей.

В то же время, сами участники программы чаще всего трудоустраиваются на должности продавцов, бухгалтеров, водителей, поваров и администраторов.

В Госслужбе занятости отмечают, что проект должен помочь людям с большим профессиональным опытом легче вернуться на рынок труда, а работодателям - найти квалифицированных работников в условиях дефицита кадров.