Українці стали частіше повертатися додому у 2026 році: у ДМС назвали причини

Головне: Історичний перелам: За перші чотири місяці 2026 року до країни в'їхало на 17 тисяч громадян більше, ніж виїхало.

Більше повертаються, ніж виїжджають

За словами Науменко, у січні-квітні 2026 року в Україну в’їхали 4,186 млн громадян, тоді як виїхали - 4,169 млн.

"Хай і не набагато - на 17 тис., але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії", - зазначила вона.

Водночас очільниця ДМС наголосила, що ці цифри відображають саме кількість перетинів кордону, а не унікальних людей, адже одна людина може виїжджати та повертатися кілька разів.

Чому українці почали повертатися

Серед причин зміни тенденції Науменко назвала:

стабілізацію ситуації з енергетикою;

виснаження ресурсів частини українців за кордоном;

програми повернення, які впроваджують деякі країни ЄС.

При цьому вона підкреслила, що очікувати масового повернення українців під час активних бойових дій поки не варто.

"Відчутний перелам станеться не раніше повоєнного періоду", - пояснила голова ДМС.

Україна стала лідером за міграційним приростом

Тим часом Business Insider опублікував дослідження, згідно з яким Україна у 2025 році посіла перше місце у світі за чистим міграційним приростом відносно чисельності населення.

За підрахунками журналістів на основі даних Світового банку та Фонду ООН у галузі народонаселення, за минулий рік до України повернулися близько 1,7 млн людей. Це еквівалентно приблизно 4,4% населення країни.

Основною причиною такого приросту автори також називають повернення частини українських біженців, які виїхали в перші роки війни.

Зазначимо, що оцінка населення України у 39 млн людей може базуватися на довоєнних або загальних статистичних даних, включно з тимчасово окупованими територіями.