Українці стали частіше повертатися додому у 2026 році: у ДМС назвали причини

Уперше від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували позитивну динаміку перетину кордону українцями. За перші чотири місяці 2026 року до країни в’їхало на 17 тисяч людей більше, ніж виїхало.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Державної міграційної служби України Наталії Науменко виданню "Главком".
Головне:
За словами Науменко, у січні-квітні 2026 року в Україну в’їхали 4,186 млн громадян, тоді як виїхали - 4,169 млн.
"Хай і не набагато - на 17 тис., але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії", - зазначила вона.
Водночас очільниця ДМС наголосила, що ці цифри відображають саме кількість перетинів кордону, а не унікальних людей, адже одна людина може виїжджати та повертатися кілька разів.
Серед причин зміни тенденції Науменко назвала:
При цьому вона підкреслила, що очікувати масового повернення українців під час активних бойових дій поки не варто.
"Відчутний перелам станеться не раніше повоєнного періоду", - пояснила голова ДМС.
Тим часом Business Insider опублікував дослідження, згідно з яким Україна у 2025 році посіла перше місце у світі за чистим міграційним приростом відносно чисельності населення.
За підрахунками журналістів на основі даних Світового банку та Фонду ООН у галузі народонаселення, за минулий рік до України повернулися близько 1,7 млн людей. Це еквівалентно приблизно 4,4% населення країни.
Основною причиною такого приросту автори також називають повернення частини українських біженців, які виїхали в перші роки війни.
Зазначимо, що оцінка населення України у 39 млн людей може базуватися на довоєнних або загальних статистичних даних, включно з тимчасово окупованими територіями.
