Украинцы стали чаще возвращаться домой в 2026 году: в ГМС назвали причины

Впервые с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировали положительную динамику пересечения границы украинцами. За первые четыре месяца 2026 года в страну въехало на 17 тысяч человек больше, чем выехало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Государственной миграционной службы Украины Натальи Науменко изданию "Главком".
Главное:
По словам Науменко, в январе-апреле 2026 года в Украину въехали 4,186 млн граждан, тогда как выехали - 4,169 млн.
"Пусть и не намного - на 17 тыс., но это первый период положительной динамики пересечений границы с начала полномасштабной агрессии", - отметила она.
В то же время руководительница ГМС подчеркнула, что эти цифры отражают именно количество пересечений границы, а не уникальных людей, ведь один человек может выезжать и возвращаться несколько раз.
Среди причин изменения тенденции Науменко назвала:
При этом она подчеркнула, что ожидать массового возвращения украинцев во время активных боевых действий пока не стоит.
"Ощутимый перелом произойдет не раньше послевоенного периода", - пояснила глава ГМС.
Тем временем Business Insider опубликовал исследование, согласно которому Украина в 2025 году заняла первое место в мире по чистому миграционному приросту относительно численности населения.
По подсчетам журналистов на основе данных Всемирного банка и Фонда ООН в области народонаселения, за прошлый год в Украину вернулись около 1,7 млн человек. Это эквивалентно примерно 4,4% населения страны.
Основной причиной такого прироста авторы также называют возвращение части украинских беженцев, которые выехали в первые годы войны.
Отметим, что оценка населения Украины в 39 млн человек может базироваться на довоенных или общих статистических данных, включая временно оккупированные территории.
